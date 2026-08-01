Agustina Gandolfo y Barbi Occhiuzzi confirman la tendencia del verano europeo: el vestido blanco vuelve a ser protagonista

Después de semanas de máxima exigencia acompañando a la Selección argentina durante el Mundial 2026, las familias de los futbolistas aprovecharon el receso para disfrutar de unos días de descanso en Europa. Mientras Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo eligieron las playas de Grecia, Nahuel Molina y Barbi Occhiuzzi hicieron base en Ibiza.

Más allá de los destinos paradisíacos, hubo un detalle que no pasó inadvertido: ambas apostaron por el vestido blanco, una de las prendas que ya domina el verano europeo y que anticipa la moda de la próxima temporada en Argentina. Cada una interpretó la tendencia desde un estilo completamente diferente, demostrando la versatilidad de un clásico que nunca pierde vigencia.

Agustina Gandolfo y Barbi Occhiuzzi

Duelo de estilo: Agustina Gandolfo y Barbi Occhiuzzi deslumbran con el vestido blanco del verano europeo

Agustina Gandolfo optó por un vestido largo al cuerpo de tejido texturado, con una llamativa abertura frontal adornada con aplicaciones florales en relieve. El diseño, de inspiración romántica y sensual, incorporó un escote halter cruzado que dejó los hombros al descubierto y realzó la silueta. Como complemento eligió un mini bolso plateado con brillo, ideal para un look de noche, además de un maquillaje natural y el cabello lacio, una fórmula que terminó de potenciar el protagonismo del vestido.

Las imágenes, compartidas durante su estadía en Grecia junto al capitán del Inter y sus hijos Nina y Theo, reflejaron una estética elegante y relajada, muy alineada con el glamour que caracteriza a las islas del Mediterráneo.

Agustina Gandolfo deslumbró con su vestido blanco en Grecia

Por su parte, Barbi Occhiuzzi apostó por una versión mucho más minimalista, aunque igual de impactante. Durante sus vacaciones en Ibiza lució un vestido blanco de punto, completamente ceñido al cuerpo y con una espalda cavada XXL que se convirtió en el gran protagonista del diseño. Desde distintos ángulos mostró cómo el escote posterior aportaba un efecto sofisticado y moderno, mientras completó el estilismo con un bolso estructurado de rafia y cuero blanco, uno de los accesorios indispensables del verano europeo.

Con el cabello suelto y joyería discreta, la influencer dejó que la simpleza del vestido hablara por sí sola, reafirmando que menos también puede ser más.

El look de Barbi Occhiuzzi para disfrutar de las calles de Ibiza

Aunque sus elecciones fueron muy diferentes, tanto Agustina Gandolfo como Barbi Occhiuzzi coincidieron en una de las tendencias más fuertes de la temporada: el regreso del vestido blanco como pieza infaltable para las vacaciones. Atemporal, fresco y fácil de combinar, el color volvió a ocupar un lugar central en los destinos más exclusivos del Mediterráneo y ya comienza a perfilarse como uno de los grandes protagonistas del verano 2027 en Argentina.

Romántico con flores en relieve o minimalista con una espalda impactante, el vestido blanco volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes aliados del guardarropa estival.