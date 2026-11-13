La vergüenza de volver al odontólogo: cuando el miedo no es al dolor, sino a ser juzgado

¿Por qué algunos pacientes sienten vergüenza cuando se sientan en el sillón odontológico?
Hay algo que sucede frecuentemente en el consultorio y de lo que poco se habla. Pacientes que, antes de abrir la boca, sienten la necesidad de pedir disculpas. “Doctora, me da vergüenza mostrarle mis dientes”, “Sé que tendría que haber venido antes”. Muchas veces, el miedo no es al dolor del tratamiento, sino a ser juzgados por el profesional.
¿Qué historias hay detrás de una persona que lleva años sin atenderse?
Hay historias que desconocemos. Personas que priorizaron durante años a sus hijos, su trabajo o las necesidades de su familia. Otras atravesaron dificultades económicas, experiencias traumáticas o simplemente tuvieron miedo. Como odontóloga, aprendí que cuando un paciente abre la boca, también nos está confiando una parte de su historia.
¿Cómo influye esa vergüenza en la vida cotidiana?
Muchísimo. Hay pacientes que llevan años evitando sonreír en fotografías, que se tapan la boca cuando hablan o que comen solamente de un lado. A veces, lo que comienza como un problema odontológico termina afectando la autoestima y las relaciones sociales. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve regresar al consultorio.
¿Qué importancia tiene la empatía del odontólogo en la primera consulta?
Nuestra responsabilidad no consiste únicamente en diagnosticar y rehabilitar. También implica escuchar, comprender y generar confianza. Detrás de una boca con múltiples problemas no necesariamente hay alguien que no se cuidó. Quizás hubo falta de recursos, tiempo o contención. Por eso, la primera consulta no debería comenzar con un reproche, sino con una pregunta: “¿Qué te pasó y cómo puedo ayudarte?”.
¿Qué mensaje le darías a quienes todavía no se animan a volver al odontólogo?
Que no importa cuánto tiempo haya pasado desde su última consulta. Lo importante es animarse a empezar. El sillón odontológico no debería ser un lugar donde sentirse juzgado, sino un espacio donde encontrar respuestas, acompañamiento y posibilidades de tratamiento.
Porque antes de tratar dientes, tratamos personas. Y cada persona tiene una historia que merece ser escuchada.
Dra. Natalia Rojas | Especialista en Prostodoncia – UBA | BEO Odontología