Estrella Arg: diseños hechos a mano que combinan moda, identidad y estilo rural

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Estrella Arg nació en noviembre de 2024 como un emprendimiento dedicado a la reventa de blusas románticas y vestidos. Sin embargo, en abril de 2025 comenzó una nueva etapa, cuando su creadora, Karen, decidió dejar atrás la comercialización de prendas de terceros para desarrollar y confeccionar sus propios diseños de tops y carteras.

El proyecto surgió con la intención de generar un ingreso y, al mismo tiempo, transformar sus gustos personales en una propuesta de moda. Así comenzaron a tomar forma las primeras prendas, inspiradas en un estilo que combina la sencillez del ambiente rural con la versatilidad de la vida cotidiana.

Diseños artesanales con identidad propia

La propuesta de Estrella Arg está dirigida a mujeres que buscan incorporar elementos del estilo rural a sus looks diarios, tanto en la ciudad como en distintos puntos del país.

Uno de sus principales diferenciales es el trabajo hecho a mano y la personalización de cada prenda. Las clientas participan activamente en la elección de detalles, lo que permite crear diseños que reflejan sus gustos y preferencias.

Esta cercanía se convirtió en parte de la identidad de la marca, que busca destacarse por la dedicación artesanal y el vínculo con quienes eligen sus productos.

Crecimiento y nuevos proyectos

Con el paso del tiempo, Estrella Arg comenzó a recibir pedidos desde distintas provincias argentinas, ampliando su alcance más allá de lo imaginado en sus comienzos. Las redes sociales también permitieron construir una comunidad de mujeres de diferentes lugares del país, con quienes Karen mantiene un contacto frecuente.

De cara a la próxima temporada primavera-verano, la marca trabaja en la búsqueda de nuevos diseños que representen su identidad y acompañen su crecimiento.

Entre sus objetivos se encuentran expandir las ventas a más provincias, llegar a nuevas clientas y aumentar el stock de prendas disponibles, manteniendo el valor del trabajo artesanal que caracteriza a cada una de sus creaciones.

Instagram: @estrellaa.arg