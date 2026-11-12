María Agostina Larroulet: Cómo dejar de traducir mentalmente y empezar a pensar en inglés

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Hay un traductor invisible que acompaña a miles de personas cada vez que intentan hablar en inglés. No está en sus celulares ni en sus computadoras, sino que trabaja silenciosamente dentro de sus cerebros. Primero recibe las ideas en español, después busca posibles equivalencias y, finalmente, entrega una versión en inglés. El problema es que, mientras ese traductor hace su trabajo, la conversación sigue avanzando.

El resultado es una paradoja frustrante para quienes atraviesan esta situación: saben perfectamente qué quieren decir, pero quedan atrapados en un interminable ir y venir entre dos idiomas.

La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿cómo dejar de depender de ese traductor invisible y empezar a pensar directamente en inglés?

Para dejar de traducir mentalmente, quizás haya que empezar por cuestionar cómo se aprende un idioma. Durante muchos años, la traducción ocupó un lugar central en la enseñanza del inglés. Sin embargo, aprender inglés no debería reducirse a cambiarles las etiquetas a los conceptos que ya tenemos en español. Los idiomas no son espejos unos de otros.

Es importante entender que, si el cerebro asocia un nuevo concepto en inglés con uno en español y los almacena juntos, difícilmente podrá funcionar al 100 % en inglés, ya que seguirá atado al español por la manera en que incorporó esa nueva información. De esta manera, se refuerza un recorrido mental que pasa constantemente por el español. En definitiva, difícilmente se pueda pensar directamente en inglés cuando cada idea tiene que pedirle permiso al español.

La clave está en cambiar la manera en la que aprendemos. Necesitamos aprender inglés a través del propio inglés. Necesitamos construir conexiones directas entre las palabras en inglés y sus significados, definiciones, sinónimos, antónimos, imágenes, experiencias y contextos de uso.

Pensemos, por ejemplo, en la palabra cosy. Una manera de aprenderla sería memorizar su traducción al español: «acogedor/a». Otra, mucho más enriquecedora, sería descubrir su significado a través de una definición en inglés —warm and comfortable—, relacionarla con palabras como pleasant o homely, explorar su contraste con uncomfortable y descubrir cómo cobra sentido en un contexto real: On a rainy day in London, we stopped at a cosy little café for a cup of tea.

En el primer caso, se memoriza una traducción. En el segundo, se empieza a construir una red de asociaciones que permite comprender y utilizar la palabra directamente en inglés. Este es, precisamente, el cambio de perspectiva al que debemos apuntar.

Pero ¿cómo llevar este cambio de perspectiva a la práctica? Te propongo cinco hábitos capaces de enriquecer, progresivamente, tu relación con el inglés:

1. Cambiá el traductor por un diccionario inglés-inglés. Si hay una herramienta que debería convertirse en tu mejor amiga de ahora en más, es un buen diccionario monolingüe online. Cada vez que encuentres una palabra desconocida, explorá su definición en inglés, sus sinónimos, antónimos, combinaciones habituales y ejemplos de uso. Esto te va a ayudar a aprender inglés a través del inglés, que es fundamental. Mis dos grandes recomendaciones son el Oxford Learner’s Dictionaries y el Longman Dictionary of Contemporary English.

2. Aprendé expresiones completas, no solamente palabras aisladas. El inglés está lleno de combinaciones de palabras que aparecen juntas habitualmente, como make progress, close friend o genuinely happy. Incorporarlas como unidades te permitirá recuperarlas con mayor facilidad y naturalidad al hablar.

3. Construí asociaciones personales en inglés. Cada vez que aprendas una palabra nueva, intentá relacionarla con una imagen, una emoción, una experiencia o una situación de tu propia vida. También podés crear tus propias oraciones para darle un contexto significativo. Cuanto más personales y variadas sean estas conexiones, más oportunidades tendrás de recordar y utilizar esa palabra directamente en inglés.

4. Incorporá pequeños momentos de pensamiento en inglés a tu día. No hace falta mantener largas conversaciones con vos mismo. Podés empezar describiendo lo que estás haciendo, organizando mentalmente tus planes, expresando una opinión o reflexionando sobre algo que te haya sucedido. El objetivo es desarrollar, poco a poco, la capacidad de formular ideas directamente en inglés, sin necesidad de pasar primero por el español.

5. Hacé del inglés parte de tu vida cotidiana. Escuchá podcasts, leé artículos, mirá series, disfrutá de libros. Cuanto más espacio le des al inglés en tu día a día, más oportunidades tendrás de familiarizarte con sus expresiones, estructuras y formas de comunicar ideas en contextos reales. El objetivo es que el inglés deje de ser solamente un idioma que estudiás y se convierta también en un idioma con el que disfrutás, descubrís y aprendés.

Ese traductor invisible no desaparece por arte de magia. Pero sí pierde protagonismo cada vez que dejamos de aprender inglés a través del español y empezamos a construir significados, a establecer asociaciones y a expresarnos directamente en inglés. Porque el verdadero objetivo no es que trabaje más rápido, sino que, poco a poco, aprendamos a pensar sin depender de él.

María Agostina Larroulet, fundadora de English to Bloom, es Profesora y Traductora de Inglés formada en Argentina y en las Universidades de Oxford y Cambridge.

Si querés contactarte con ella, podés hacerlo a través de:

Instagram: @englishtobloom