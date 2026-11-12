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Frisón Blanco: indumentaria para bebés que combina diseño, suavidad y tecnología magnética

Desde Mar del Plata, la marca argentina propone una nueva forma de vestir a los más pequeños, con prendas de algodón pima peruano y cierres magnéticos que buscan facilitar la rutina diaria de las familias.

Frisón Blanco
Frisón Blanco | CONTENT CARAS LIKE
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Frisón Blanco nació como un proyecto familiar inspirado en la experiencia de la maternidad, con el propósito de crear ropa para bebés que combinara practicidad, suavidad y diseño. La idea surgió al identificar pequeñas dificultades cotidianas, como abrochar una prenda mientras un bebé se mueve, y transformarlas en una oportunidad para desarrollar una propuesta diferente dentro de la indumentaria infantil.

Desde Mar del Plata, la marca busca acompañar a las familias con productos que respondan a sus necesidades, incorporando materiales de calidad y soluciones innovadoras.

Frisón Blanco

Cierres magnéticos: innovación y practicidad para vestir a los bebés

Uno de los principales diferenciales de Frisón Blanco es la incorporación de cierres magnéticos, una tecnología conocida en el exterior que la marca adaptó a sus prendas para simplificar el momento de vestir a los bebés.

Según explica la firma, los imanes están encapsulados en un recubrimiento flexible e inerte, diseñado especialmente para prendas infantiles y conforme a normas internacionales de seguridad. Además, permanecen ocultos dentro de la ropa, sin alterar su estética.

A esta funcionalidad se suma el uso de algodón pima peruano, elegido por su suavidad, junto con telas texturizadas que aportan diseño y calidad. De esta manera, la marca busca ofrecer prendas que combinen comodidad, estilo y practicidad.

Con el tiempo, lo que comenzó como una iniciativa personal se convirtió en un proyecto que llega a familias de distintas provincias argentinas. El contacto con sus clientes y sus experiencias cotidianas se transformaron en una fuente de inspiración para continuar desarrollando nuevas propuestas.

Frisón Blanco

Nuevos productos y proyectos de expansión

Entre sus próximos pasos, Frisón Blanco trabaja en el desarrollo de zapatitos de alta gama confeccionados en cuero blando 100 % natural, que incorporarán cierres magnéticos para combinar diseño, calidad y facilidad de uso.

También proyecta ampliar su colección con prendas tejidas para bebés y niños de hasta cuatro años, integrando la misma tecnología que caracteriza a la marca.

Con la intención de llegar a más familias y expandirse hacia nuevos mercados, Frisón Blanco mantiene como eje una premisa que resume su filosofía: “Menos tiempo para vestirlos y más tiempo para abrazarlos”.

Frisón Blanco

Instagram: @frisonblanco
Sitio web: Frisonblanco.com
WhatsApp: 2233416899
Correo electrónico: [email protected]
Ubicación: Mar del Plata, con alcance a todo el país.

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