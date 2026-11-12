Dra. Analía Miele: una mirada humana de la ginecología y la salud de la mujer

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La Dra. Analía Miele construyó su recorrido profesional a partir de una profunda vocación por la medicina y el bienestar de las mujeres. Se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde completó ocho años de estudios, y posteriormente realizó una residencia de cinco años en Tocoginecología en un hospital público.

Durante esa etapa, el contacto directo con pacientes que atravesaban situaciones complejas marcó su manera de comprender la profesión. Esa experiencia la impulsó a continuar su especialización mediante un Fellowship en Ginecología Oncológica en el Hospital Español, mientras cursaba un posgrado en Oncología Clínica en la Universidad Católica.

A lo largo de su trayectoria, la formación académica y la práctica médica estuvieron acompañadas por una convicción: la importancia de comprender la historia personal de cada paciente y acompañarla más allá de su diagnóstico.

Formación quirúrgica y acompañamiento personalizado

Uno de los principales diferenciales de la Dra. Miele es su formación quirúrgica continua en cirugías ginecológicas abiertas y mínimamente invasivas, tanto para patologías benignas como malignas.

Sin embargo, su enfoque profesional no se limita al tratamiento médico. En cada consulta busca establecer un vínculo cercano, de mujer a mujer, que le permita conocer las necesidades, preocupaciones y expectativas de quienes acuden a ella.

Este compromiso adquiere especial relevancia frente a enfermedades complejas, donde considera fundamental adaptar el acompañamiento a cada historia de vida. Para la especialista, uno de los mayores desafíos de su profesión consiste en abordar no solo la patología, sino también su impacto emocional y personal.

CEMMU y nuevos proyectos para la salud femenina

Actualmente, Analía concentra sus esfuerzos en la consolidación de CEMMU, Centro Médico para la Mujer, institución que fundó y dirige en Bernal, Quilmes.

El centro reúne a profesionales que comparten una propuesta de atención integral, basada en el respeto por la historia de vida de cada mujer y en un abordaje que contempla sus necesidades particulares.

En paralelo, trabaja en la escritura de un libro destinado a brindar herramientas e información sobre distintos aspectos de la salud ginecológica a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

Con estos proyectos, la Dra. Analía Miele continúa desarrollando una práctica médica que integra conocimiento científico, experiencia quirúrgica y sensibilidad humana, con la calidad de vida de las mujeres como eje central.

CONTACTO

WhatsApp: 1136920906

Instagram: @dra.miele.gineco

Atención en: CEMMU Centro Médico para la Mujer

Dirección: Av Lamadrid 192. BERNAL

Instagram: @cemmu_salud