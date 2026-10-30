La voz también construye tu marca personal

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¿Cómo llegaste al mundo de la voz?

Soy cantante, estudié música, y encontré en la Fonoaudiología la posibilidad de unir la mirada artística con el conocimiento científico de la voz.

¿Qué significa realmente cuidar la voz?

Cuidar la voz implica conocer cómo funciona, reconocer cuáles son nuestras demandas vocales y aprender a utilizarla de una manera eficiente.

Creo que uno de los principales problemas es que muchas personas empiezan a ocuparse de su voz recién cuando aparece un síntoma.

La prevención es fundamental, es decir incorporar hábitos y recursos que permitan utilizar la voz de manera saludable y eficiente.

¿Quiénes son hoy profesionales de la voz?

Tradicionalmente pensamos en cantantes, actores, locutores o docentes cuando hablamos de profesionales de la voz, pero un creador de contenido, un streamer, un podcaster también depende de su voz para desarrollar su actividad.

¿Qué cambió con las redes sociales?

La voz adquirió una exposición enorme y un rol muy importante en la construcción de una identidad digital.

¿Por qué es tan importante la voz para alguien que crea contenido?

Porque la voz transmite mucho más que palabras: comunica personalidad, intención y emoción. La voz construye una identidad y marca personal.

¿Qué problemas aparecen con más frecuencia?

Fatiga vocal, carraspera, cambios en la calidad de la voz y pérdida de resistencia. Muchas veces el problema está en cómo usamos la voz y no solamente en cuánto hablamos.

¿Cómo surgió la idea de crear un curso específicamente pensado para creadores de contenido?

Surgió a partir de observar cómo cambió el perfil de las personas que utilizan profesionalmente su voz. Hay muchísima formación para creadores de contenido relacionada con estrategia, edición, marketing, iluminación o redes sociales, pero la voz muchas veces queda en segundo plano. Y, sin embargo, es una de las principales herramientas que utilizan quienes producen contenido.

Así nació mi curso “Tu voz, tu marca personal”. Es un curso pensado para que los creadores de contenido puedan conocer y trabajar su voz desde una mirada integral: no solamente desde la salud vocal, sino también desde la comunicación, la expresividad, la identidad y el uso de la voz en entornos digitales.

¿Un consejo para quien está buscando su propia voz?

Que no intente copiar a otros. Encontrar nuestra voz también es encontrar una manera auténtica de decir aquello que tenemos para decir.

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