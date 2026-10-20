Laila: accesorios de piedras naturales con un propósito solidario

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Laila Nalldi y sus hijas, Elizabeth y Tatiana Ledesma Nalldi, están detrás de Laila Accesorios de Diseños, un emprendimiento que une la creación de piezas con piedras naturales y la protección animal. Con los recursos que genera la marca, contribuyen a cubrir alimentos y tratamientos de perros y gatos en situación de abandono o que sufrieron maltrato.

El proyecto comenzó en 2015, cuando Laila empezó a diseñar accesorios con cristales y metales para vender en ferias de diseño. La búsqueda de una identidad propia las llevó a explorar otros materiales: así, los minerales y las piedras naturales se convirtieron en el eje de sus creaciones.

Desde entonces, desarrollan piezas pensadas para complementar distintos looks, con especial atención a piedras y minerales poco conocidos, provenientes de diferentes partes del mundo. El asesoramiento también forma parte de la propuesta: brindan información sobre los materiales y acompañan a cada cliente en su elección.

Diseño, formación y compromiso con los animales

El crecimiento de la marca estuvo acompañado por la formación de sus integrantes. Tatiana se especializó en lapidado y técnicas de reconstituido de piedras, realizó cursos de joyería y actualmente estudia una tecnicatura en Comercialización. Junto con Elizabeth, quien también se ocupa de las redes y las ventas, continúa capacitándose en publicidad digital.

La selección de materiales también evolucionó. Los componentes niquelados de los primeros accesorios dieron paso al acero quirúrgico y la plata 925, con la intención de ofrecer opciones para el uso cotidiano.

El propósito solidario atraviesa todo el proyecto. Según cuentan sus creadoras, durante su trayectoria contribuyeron a concretar más de 2.000 castraciones y más de 3.000 adopciones, además de numerosos rescates. Este trabajo se sostiene con recursos de la marca, la colaboración de otras rescatistas y el apoyo de personas que confían en su labor.

Actualmente tienen a su cargo 22 perros y una gata. Cinco de ellos esperan una familia, mientras que el resto permanece bajo su cuidado por cuestiones de salud.

Entre sus próximos objetivos están ampliar su presencia digital, participar en eventos de mayor convocatoria y dar más difusión al trabajo que realizan durante la temporada de verano en Playas Doradas. Para esta familia, hacer crecer el emprendimiento también significa contar con más recursos para continuar los rescates, promover adopciones y generar conciencia sobre la tenencia responsable.

Instagram: @lailadisenos

Facebook: Laila Accesorios de Diseño

Tienda online: lailadisenos.mitiendanube.com

WhatsApp: 2920 486777