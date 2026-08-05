Leandro Guzzi: la nueva generación del negocio inmobiliario

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¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Mi vínculo con el rubro inmobiliario viene un poco de familia, porque mi papá trabajaba en esto y fue quien me acercó a la profesión. Cuando terminé el colegio, decidí estudiar la carrera de Martillero y Corredor Inmobiliario y, una vez recibido, empecé a trabajar y a ganar experiencia en el rubro.

Con todo lo aprendido, tanto en la carrera como trabajando junto a mi papá, decidí iniciar mi propio proyecto y crear Guzzi Propiedades. Quería construir una marca propia, con mi manera de trabajar y una mirada más moderna, pero manteniendo siempre los valores, la cercanía y la experiencia que me transmitió mi familia.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

Nos dedicamos a la compra, venta y alquiler de propiedades usadas, a estrenar y emprendimientos en pozo. Acompañamos cada etapa del proceso: desde la tasación y la preparación del inmueble hasta la difusión, las visitas, la negociación y la firma.

Pero nuestro trabajo va mucho más allá de publicar una propiedad. La intermediación inmobiliaria es fundamental para ordenar cada operación, acercar posiciones y cuidar los intereses de todas las partes. Propietarios y compradores muchas veces tienen tiempos, expectativas y necesidades diferentes, y nuestro rol es ayudarlos a encontrar el mejor punto de acuerdo.

Brindamos un asesoramiento integral, ocupándonos de la documentación, anticipando posibles inconvenientes y manteniendo una comunicación clara y permanente. Creemos que el verdadero valor de nuestro trabajo está en lograr operaciones seguras, transparentes y bien acompañadas de principio a fin.

¿Hacia dónde querés llevar Guzzi Propiedades en los próximos años?

Me veo haciendo crecer la empresa, sumando nuevas oficinas y ampliando el equipo, pero no por el simple hecho de aumentar el volumen de operaciones. Queremos crecer de manera ordenada, apoyándonos en profesionales capacitados que puedan brindar el mismo nivel de atención en cada proyecto.

De hecho, estamos desarrollando un sistema de trabajo que nos permita escalar sin perder nuestra esencia. Para nosotros, crecer no significa únicamente concretar más operaciones, sino llegar a más personas manteniendo la cercanía, el compromiso con cada cliente y, sobre todo, la excelencia en el servicio.

¿Qué te diferencia de la competencia?

Creo que nuestro principal diferencial está en combinar la innovación constante con un equipo sólido y experimentado. Invertimos de forma permanente en capacitación, tecnología, marketing y nuevos sistemas de trabajo para mejorar la experiencia de nuestros clientes.

Al mismo tiempo, ponemos un fuerte foco en la formación del equipo. No buscamos incorporar agentes de manera indiscriminada ni trabajar con una rotación constante de personas, sino construir un grupo estable, capacitado y comprometido con una misma filosofía de trabajo. Esa combinación entre innovación, experiencia y profesionalismo nos permite ofrecer un servicio moderno, cercano y consistente en cada operación.

Leandro Guzzi

Martillero y Corredor Público

Matrícula N.º 5614 – Colegio de Martilleros de San Isidro.

Guzzi Propiedades

Av. de Mayo 602, Villa Adelina, San Isidro.

Instagram: @guzzipropiedades

[email protected]

www.guzzipropiedades.com

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