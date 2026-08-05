Mi hija de cuatro patas: las nuevas formas de maternar

CONTENT CARAS LIKE

La generación de treintañeros empezó a desarmar el manual con el que nos enseñaron a imaginar la vida adulta. Ya no todos seguimos el mismo orden, deseamos las mismas cosas ni concebimos los vínculos de una única manera. Algunos eligen tener hijos, otros postergan esa decisión y muchos construyen una vida que no responde a los patrones tradicionales.

En medio de esos cambios, los animales comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante: dejaron de estar alrededor de la familia para convertirse, directamente, en parte de ella.

En mi caso, esa historia tiene un nombre: Dublín.

La llegada de Dublín transformó mi vida cotidiana. Aprendí a interpretar sus gestos, respetar sus tiempos y adaptar mis rutinas a sus necesidades. Desde entonces, su bienestar también forma parte de mis decisiones: si la noto diferente, me preocupa; si viajo, organizo quién la cuidará; y cuando pienso en una buena vida, inevitablemente imagino una que también sea buena para ella.

Por eso la llamo mi hija. Cuidarla forma parte de mi día a día, mucho más allá de alimentarla o llevarla al veterinario. Dublín también me permitió descubrir que existen otros modos de maternar. Si entendemos este acto como la posibilidad de alojar, proteger, acompañar y responsabilizarnos afectivamente por otro, podemos reconocer que esa capacidad no se expresa de una sola manera.

Como psicóloga, escucho historias muy diferentes sobre cómo se construye un hogar. Hay quienes desean tener hijos, otros que no, están los que reconocen a sus animales como una parte central de su mundo afectivo y también quienes conviven con ambos vínculos. No son caminos excluyentes, sino distintas maneras de amar, cuidar y elegir con quiénes compartir la vida.

Si algo cambió en los últimos años es que ya no necesitamos seguir un único modelo para validar nuestra manera de vivir y de vincularnos. A veces, la familia también se construye alrededor de quien nos espera todos los días con cuatro patas.Ellos no hablan, pero tienen una presencia capaz de modificarlo todo. Nos esperan, reconocen nuestros estados de ánimo, crean rutinas y nos enseñan a estar atentos a necesidades que no siempre pueden expresarse con palabras.

Dublín llegó para mostrarme que mi capacidad de amar y de cuidar podía encontrar un camino que yo todavía no conocía. No vino a ocupar un lugar vacío ni a responder a un modelo ajeno: construyó el suyo.

A algunos todavía puede resultarles exagerado que los llamemos hijos, festejemos sus cumpleaños o regresemos antes a casa para verlos. Sin embargo, para muchos estas escenas ya forman parte de la vida cotidiana. No se trata de humanizarlos, sino de reconocer que cada persona construye y nombra sus afectos desde su propia historia.

Quizás de eso se traten las nuevas formas de familia, de dejar de preguntarnos si un vínculo se parece lo suficiente a lo que conocíamos y empezar a reconocer cuánto nos transforma.

La vida ya no siempre se construye siguiendo el camino que alguna vez nos señalaron.A veces, empieza cuando un animal llega a nuestra vida, nos lleva a reorganizarla y nos enseña que también ahí puede existir una forma profunda de maternar. Hoy, ese deseo no siempre se inaugura con la llegada de un hijo humano. En muchos hogares lo anuncian una cama diminuta, juguetes desparramados y un plato con un nombre escrito.

Datos de contacto:

WhatsApp: +54 9 1144369968

Instagram: @psico.natifebre