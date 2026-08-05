ImaginaloACrochet: una historia tejida con pasión, creatividad y sueños cumplidos

¿Cómo fueron tus inicios en este camino?
Soy Tefy, creadora de ImaginaloACrochet, y mi historia con el crochet comenzó hace más de 22 años. Aprendí a tejer gracias a una vecina que me enseñó a hacer bufandas, uno de los proyectos más sencillos para empezar. En ese momento tejía para mi familia y para mí, sin imaginar que, con el tiempo, esa pasión se convertiría en mi profesión.
Poco a poco empecé a vender mis trabajos y descubrí que el tejido era mucho más que un pasatiempo: era un verdadero hilo conductor en mi vida, una forma de expresarme, crear y conectar con otras personas. Esa pasión me impulsó a seguir aprendiendo e incorporando nuevas técnicas y proyectos, como amigurumis, pantuflas y macramé. Con los años también comencé a dar clases, compartir patrones gratuitos, vender materia prima y, más recientemente, a lanzar mi propio ebook para acompañar a quienes desean aprender o perfeccionarse en este maravilloso mundo del crochet.
¿Qué objetivos tenés hoy con ImaginaloACrochet?
Hoy mi proyecto va mucho más allá de vender tejidos o materiales. Mi mayor objetivo es seguir haciendo crecer mi marca y convertirla en un espacio donde las personas encuentren inspiración, motivación y confianza para animarse a crear y emprender.
Quiero que quienes me siguen sientan que, con dedicación, práctica y constancia, cualquier sueño puede hacerse realidad. Al mismo tiempo, deseo continuar creciendo en la venta de tejidos, materia prima y nuevos proyectos que acompañen a la comunidad que fui construyendo a lo largo de estos años.
¿Qué sentís que diferencia a tu marca del resto?
Creo que lo que me diferencia es mi autenticidad. Siempre elijo mostrar quién soy, compartir mi imagen y mi recorrido, porque considero que eso genera cercanía y confianza. Detrás de cada publicación hay una persona real, con aciertos, errores y mucha experiencia para compartir.
Me gusta acompañar a quienes están dando sus primeros pasos, brindándoles consejos desde mi propia vivencia. Mi filosofía se resume en tres pilares: tejer, emprender y vender, porque estoy convencida de que esas tres cosas pueden ir de la mano y convertirse en una oportunidad para transformar una pasión en un proyecto de vida.
Si pudieras volver a empezar, ¿harías algo diferente?
Si hoy tuviera que empezar nuevamente, probablemente buscaría desde el principio un espacio propio para brindar talleres presenciales y crear una comunidad aún más cercana. También habría apostado antes a generar contenido en YouTube para llegar a más personas.
Sin embargo, cada paso que di, incluso los desafíos y los errores, me trajeron hasta donde estoy hoy y reforzaron mi mayor propósito: motivar a otros a descubrir que, con una puntada a la vez, todo es posible.
Ese es el mensaje que quiero transmitir cada día a través de ImaginaloACrochet: que nunca es tarde para empezar, aprender y animarse a convertir un sueño en realidad.
Instagram: @imaginaloacrochet
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