Dra. Carolina Vincenti, dermatología estética: glow real, tecnología y la nueva era del skincare de alta gama

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La piel suele reflejar mucho más que el paso del tiempo. ¿Qué señales nunca deberíamos ignorar y ameritan una consulta con el dermatólogo?

La piel suele reflejar mucho más que el paso del tiempo. Muchas veces es el primer órgano en manifestar que algo no está bien, y detectar esas señales a tiempo puede marcar una gran diferencia. Por eso, nunca debemos ignorar un lunar que cambia de tamaño, forma o color, o que comienza a sangrar; una lesión que no cicatriza después de varias semanas; una mancha nueva que crece rápidamente o modifica su aspecto; una herida, costra o bulto que persiste en el tiempo; picazón intensa, dolor o sangrado sin causa aparente; o cambios repentinos en el cabello o las uñas. Consultar al dermatólogo de manera precoz permite diagnosticar y tratar a tiempo enfermedades inflamatorias, infecciones y, especialmente, el cáncer de piel, aumentando significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso. La prevención sigue siendo la mejor herramienta: conocer tu piel, realizar controles periódicos y no minimizar los cambios es una inversión en tu salud.

Desde los bioestimuladores hasta las tecnologías con energía (láser, radiofrecuencia, ultrasonido), ¿Qué procedimientos son los más solicitados hoy y para qué casos los recomienda?

Hoy los tratamientos más solicitados son aquellos que permiten lograr resultados naturales, con mínima recuperación y que además estimulan la calidad de la piel a largo plazo. Los bioestimuladores de colágeno son una de las herramientas más importantes porque mejoran la firmeza, la elasticidad y la calidad de la piel de forma progresiva, siendo ideales para tratar la flacidez facial y corporal. Por otro lado, las tecnologías basadas en energía, como el láser, la radiofrecuencia y el ultrasonido focalizado (HIFU), permiten abordar diferentes necesidades según cada paciente: el láser mejora manchas, rosácea, cicatrices, textura y rejuvenecimiento cutáneo; la radiofrecuencia estimula la producción de colágeno y genera un efecto tensor; y el HIFU actúa en planos más profundos para redefinir el contorno facial y tratar la flacidez. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la medicina estética no invasiva ha sido la incorporación de los láseres subdérmicos como el ENDOLASER, que actúan directamente por debajo de la piel para tensar los tejidos, estimular la producción de colágeno y remodelar el contorno facial y corporal. Estos tratamientos ofrecen una recuperación muy rápida y resultados visibles, naturales y contundentes, por lo que hoy representan una de las innovaciones más importantes dentro de la estética médica.

¿Qué tratamientos están marcando tendencia y cuáles cree que llegaron para quedarse?

La tendencia actual en medicina estética apunta a tratamientos que no solo mejoren la apariencia, sino que también regeneren la piel y estimulen sus propios mecanismos de reparación. En ese sentido, los skinboosters continúan creciendo por su capacidad para hidratar profundamente y mejorar la calidad de la piel, mientras que el PDRN y los exosomas representan una nueva generación de terapias regenerativas que favorecen la reparación celular y potencian los resultados de otros procedimientos. También estamos viendo excelentes resultados con la combinación de bioestimuladores de colágeno e implantes de ácido hialurónico, una estrategia que permite restaurar volumen, mejorar la firmeza y mantener un aspecto completamente natural. Sin embargo, considero que la verdadera revolución llegó de la mano de las tecnologías láser, especialmente con la posibilidad de tratar la piel tanto desde el exterior como desde el interior. Los láseres fraccionados permiten mejorar la calidad de la piel, las manchas, las cicatrices y el fotoenvejecimiento, mientras que el Endoláser, al actuar por debajo de la piel, logra tensar los tejidos, estimular intensamente la producción de colágeno y remodelar el contorno facial y corporal con una recuperación muy rápida y resultados altamente efectivos. Creo que todos estos tratamientos llegaron para quedarse porque responden a lo que hoy buscan los pacientes: resultados naturales, personalizados, con mínima recuperación y respaldados por tecnología e innovación.

Después de años de experiencia, ¿qué es lo que más disfruta de su profesión y cuál considera que es el mayor aprendizaje que le dejaron sus pacientes?

Después de tantos años de profesión, creo que el mayor aprendizaje que me dejaron mis pacientes fue entender que escuchar es tan importante como tratar. Aprender a interpretar qué necesita realmente cada persona, muchas veces más allá de lo que expresa en la primera consulta, es fundamental para lograr buenos resultados. También aprendí que construir un vínculo de confianza es la base de todo tratamiento exitoso. Cuando un paciente confía en mi conocimiento, mi experiencia y mi criterio profesional, puedo asesorarlo de la mejor manera, indicándole el tratamiento que realmente necesita y no simplemente el que solicita. De esa forma, cada procedimiento se convierte en una inversión inteligente, con resultados visibles, naturales y acordes a sus expectativas. Esa confianza mutua es, sin dudas, lo que más valoro y lo que hace que mi trabajo sea tan gratificante.

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