Maitri: acompañar desde la presencia para volver al encuentro con uno mismo

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¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Desde muy chica decía que quería ser maestra. Nunca dudé de esa vocación porque, más que enseñar contenidos, me conmovía acompañar el crecimiento de las personas.

Cuando descubrí el Counseling comprendí que había encontrado la otra mitad de ese camino. Hoy integro la docencia, el Counseling y el Focusing desde una misma mirada: ofrecer una presencia genuina donde cada persona pueda escucharse, descubrir sus propios recursos y desplegar lo mejor de sí.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Acompaño procesos individuales de Counseling y Focusing, coordino talleres de desarrollo personal y trabajo junto a docentes e instituciones educativas promoviendo una educación más humana y consciente.

Mi propósito es crear espacios donde las personas puedan detenerse, salir del ruido cotidiano y reconectarse con quienes son, especialmente en momentos de cambio, crisis o búsqueda. Creo profundamente en el valor de generar ámbitos de escucha que favorezcan el autoconocimiento y el crecimiento personal.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Quiero seguir profundizando mi formación e investigación sobre el acompañamiento humano, integrando el Counseling, el Focusing y otras disciplinas afines.

También deseo crear espacios de formación, escribir y compartir herramientas que acerquen una manera más consciente de acompañar. Como un árbol que primero fortalece sus raíces, busco crecer desde la profundidad para ofrecer una presencia cada vez más auténtica y sólida.

¿Qué te diferencia de otras propuestas de acompañamiento?

Procuro ser fiel a una forma de acompañar basada en la presencia, la escucha profunda y el respeto por los tiempos de cada persona.

Mi recorrido integra el Counseling, el Focusing, el método BNT, la formación en Sensibilidad de Procesamiento Sensorial (SPS) y la Psicología Transpersonal, incorporando aportes de Oriente y Occidente para comprender la experiencia humana desde una mirada integradora.

No ofrezco recetas ni respuestas rápidas. Confío en que, cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, puede encontrar dentro de sí comprensiones y recursos propios. Mi enfoque pone en el centro a la persona y al encuentro humano como verdadero motor de transformación.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Miraría mi recorrido con la misma gratitud. Quizás confiaría antes en los tiempos de la vida y en mi intuición.

Con los años aprendí que acompañar no consiste en tener todas las respuestas, sino en estar presente y caminar junto al otro. Como sucede en la naturaleza, cada proceso tiene su propio ritmo y no puede apurarse. Respetar esos tiempos es, también, una forma de cuidar y honrar el camino de cada persona.

Datos de contacto

Ig: @maitri.centro.terapeutico

Mail: [email protected]