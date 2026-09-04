Wanda Nara mostró la nueva decoración de su living y un detalle vinculado a Mauro Icardi llamó la atención: "¿Anda de walichos?"

Wanda Nara mostró en sus historias de Instagram parte de la nueva decoración de su living y una particular escena no pasó inadvertida. En una de las mesas del ambiente se pudieron ver varias velas encendidas, una rosa roja y diferentes objetos decorativos, aunque hubo un elemento que rápidamente concentró las miradas.

La llamativa decoración de Wanda Nara

Se trataba de una camiseta del equipo Galatasaray que quedó expuesta en el centro de la composición. La imagen fue replicada por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien reparó especialmente en la combinación de objetos y lanzó una sugestiva pregunta que volvió a poner a Mauro Icardi en el centro de la escena.

La particular escena que compartió Wanda Nara

La imagen no pasó desapercibida para Pepe Ochoa, quien la compartió en sus redes sociales y lanzó una particular pregunta: “¿Anda de walichos Wanda?”. El comentario hizo que la imagen del living de Wanda Nara adquiriera otra lectura entre sus seguidores, que rápidamente asociaron la publicación con la situación personal que atraviesa la empresaria.

El guiño de Wanda Nara a Mauro Icardi

Sin embargo, la mítica conductora de MasterChef no hizo ninguna referencia a un supuesto ritual ni explicó el significado de los objetos que aparecen en la fotografía. La interpretación surgió a partir del comentario de Pepe Ochoa, mientras la empresaria se limitó a mostrar parte de la renovación de uno de los espacios de su casa.

La camiseta que volvió a poner a Mauro Icardi en escena

La presencia de la camiseta cobró especial relevancia por su posible vínculo con Mauro Icardi, en un momento en el que la expareja continúa atravesando diferencias. El detalle apareció además poco después de que el futbolista volviera a encontrarse con sus dos hijas, a quienes no veía desde hacía dos meses.

Mauro Icardi y sus hijas

El reencuentro se produjo durante una cena y fue confirmado por Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien aseguró que su hija había hablado con Icardi para llegar a un acuerdo. “Wanda habló y llegaron a un acuerdo, lo convenció”, sostuvo la panelista al referirse a la posibilidad de que las niñas pudieran compartir tiempo con su padre.