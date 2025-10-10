La angustia de Paula Bernini por el mal momento de su padre: “Me estruja el corazón”

Paula Bernini es una de las periodistas más seguidas en las redes sociales, por su participación en diferentes momentos importantes de la televisión argentina. Sin embargo, siempre le deja un lugar a su familia en su vida, y en su cuenta de Instagram. Entre viajes y lindos recuerdos, escribe posteo con ellos, expresando el amor que les tiene. Pero, en las últimas horas, mostró su angustia frente a una triste situación que vive su papá, y que ella decidió denunciar con sus seguidores.

Paula Bernini y sus padres

Paula Bernini reveló el mal momento de su padre y mostró su angustia: “Me estruja el corazón”

La relación de Paula Bernini y sus padres es de mucha confianza. Desde pequeña, ella ve como su papá construyó desde cero un negocio de producción y reparto de ensaladas de frutas, ideando, diseñando y desarrollando durante años, y que se transformó en un símbolo de identidad y orgullo para todos. Sin embargo, esto que marca a toda la familia sufrió una complicada situación, cuando una persona o empresa copió el diseño original y comenzó a vender un producto idéntico. Rápidamente, ella hizo un descargo en las redes sociales y entristeció a todos.

Paula Bernini y su padre

“Estoy bastante angustiada desde hace unos días por algo que está pasando en mi familia. No es grave, pero me angustia ver a mi papá angustiado”, comenzó diciendo. Según explicó, la empresa fue plagiada, y golpeó en los ingresos y en el sentimiento de la familia. “Desde que tengo quince años salgo con mi papá a repartir las ensaladas. Es más que un ingreso, es un modo de vida. Lo que hicieron fue usar ese bebé de mi papá, que tardó años en crecer, y plagiarlo”, expresó entre lágrimas.

Cuando se enteraron de lo ocurrido, consiguieron uno de los productor y notaron que eran muy diferentes a lo que ellos vendían, pero seguían usando el diseño de su padre. "Es de tan mala calidad que nos preocupa, porque le juega en contra a él. Lo que vimos era naranja y manzana pasadas”, explicó. Su papá está obsesionado, ya que se siente muy dolido. Es así, que cerró el descargo: “Siente que lo que construyó con tanto esfuerzo hoy se puede venir abajo por culpa de alguien que decidió copiarlo. Mi papá no usa redes sociales. Verlo grabando un video para avisarles a sus clientes me estrujó el corazón. Ahí entendí lo que le estaba pasando por dentro”.

Los seguidores de Paula Bernini no dudaron en repostear el video y mostrar la denuncia en diversas redes sociales, para hacerlo viral y ayudar a la periodista. Si bien la movilera sigue compartiendo sus trabajos en su cuenta de Instagram, X y TikTok, también le deja un espacio a su familia para mostrar lo que viven, ya sean momentos felices como angustiantes. De esta manera, pide ayuda a sus seguidores y puede ver el acompañamiento que recibe de todos ellos.

A.E