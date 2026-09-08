Luminosité: una propuesta de belleza que invita a encontrar una manera propia de brillar

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Luminosité nació a partir de una búsqueda personal de Corina Severo, que comenzó a tomar forma con la creación de una barra de glitter. A través de esa experiencia descubrió que detrás del brillo también podía existir un momento de felicidad y una forma de conectar con otras personas.

Ese camino la impulsó a formarse profesionalmente en maquillaje y, más adelante, a desarrollar un proyecto propio que reflejara su esencia, con una identidad vinculada a la alegría, la belleza y el brillo.

Una identidad centrada en cada experiencia

La propuesta busca consolidarse como una marca de belleza con identidad propia, donde cada persona pueda sentirse cómoda, acompañada y encontrar su particular manera de brillar.

Uno de sus principales diferenciales está en la construcción de cada experiencia y en los detalles, pensados para hacer que quienes se acercan a la marca se sientan especiales. El propio nombre, Luminosité, surgió como una expresión de esa identidad.

De un rincón propio a Luminosité Studio

Los primeros pasos del proyecto tuvieron lugar en el departamento de su creadora, donde un rincón fue transformándose progresivamente en un espacio dedicado al maquillaje.

Durante dos años, el crecimiento de la propuesta llevó a imaginar un nuevo escenario. Así nació Luminosité Studio, concebido para ampliar la experiencia de belleza y llevarla más allá del maquillaje.

La apertura del estudio representó no solo un cambio de espacio, sino también una expresión de la evolución alcanzada y de todo lo construido desde aquellos primeros pasos.

Nuevos proyectos para seguir creciendo

De cara al futuro, Corina proyecta desarrollar una línea propia de productos, formar un equipo y ampliar el alcance de la marca. Entre sus objetivos también se encuentran generar oportunidades, reunir talentos e inspirar a otras personas a construir sus propios sueños.

El desafío es continuar haciendo crecer aquello que comenzó en un pequeño rincón de su departamento y convertirlo en un proyecto cada vez más amplio.

Datos de contacto

Celular: 2477464105

Instagram: @luminosite.makeup

Email: [email protected]