Agustina Garcia Arbona: una psicologa basada en la escucha y el acompañamiento

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El recorrido profesional de Agustina Garcia Arbona comenzó con una pasantía en selección de personal, aunque rápidamente encontró en la orientación vocacional un área que despertó su interés y que continúa desarrollando en la actualidad. La publicación de su tesis en una revista científica y su formación en orientación universitaria también marcaron su camino.

Más adelante, el acompañamiento de un niño en el ámbito escolar profundizó su interés por el trabajo con niños y adolescentes. A esa experiencia se sumaron la tutoría universitaria, la práctica clínica y el trabajo en un Centro de Día con adultos con discapacidad. También acompañó a estudiantes de casas de estudio del país y del exterior. Hoy desarrolla su propio espacio clínico, su trayectoria docente y su marca personal.

Una práctica centrada en cada persona

Su manera de entender la Psicología parte de una premisa: detrás de cada consulta hay una persona, con una historia, una realidad y necesidades particulares. La idea de psyché, vinculada al alma y a la vida psíquica, refuerza para ella el valor humano del encuentro terapéutico, basado en el respeto, la escucha y la contención.

Desde una práctica flexible, adapta las herramientas a quien tiene delante y busca aportar luz en momentos difíciles. Este enfoque también atraviesa su trabajo con discapacidad y familias, donde procura que las personas tengan un lugar activo y que sus entornos cuenten con acompañamiento.

Entre los desafíos actuales identifica la necesidad de respetar los tiempos de cada proceso terapéutico en una época atravesada por la inmediatez. En ese contexto, considera que las redes sociales representan una oportunidad para acercar la psicología a la vida cotidiana y compartir información con familias y jóvenes, siempre desde una comunicación responsable, clara y alejada de diagnósticos rápidos o recetas universales.

De cara al futuro, Agustina busca consolidar su espacio clínico y continuar creciendo en orientación vocacional y universitaria, docencia y divulgación. También proyecta avanzar en su formación académica con un doctorado, incorporando nuevas herramientas sin perder la cercanía que sostiene en cada encuentro.

Datos de contacto

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Instagram: @lic.agustinagarciaarbona