A los 88 años, Alberto Cormillot recibió “el premio más importante de su vida”

Alberto Cormillot, con una trayectoria marcada por más de seis décadas dedicadas a la nutrición, fue protagonista de un reconocimiento que lo reunió con colegas y familiares en un mismo escenario. La distinción resaltó su papel pionero en el abordaje de la obesidad y dejó en evidencia el impacto de su trabajo en la medicina argentina, en un contexto que combinó lo académico con lo personal. El momento se convirtió en una síntesis de su recorrido profesional y en una celebración que pudo compartir con quienes más aprecia.

Alberto Cormillot se emocionó al ser homenajeado por su trayectoria en la nutrición argentina

Alberto Cormillot vivió un momento inolvidable al ser homenajeado por la Sociedad Argentina de Nutrición durante las XVII Jornadas Argentinas de Nutrición. El médico, referente indiscutido en el abordaje de la obesidad, recibió un reconocimiento por su trayectoria y por la huella que dejó en la nutrición argentina. La ceremonia se convirtió en un acontecimiento que trascendió lo académico, ya que también incluyó un emotivo gesto familiar que lo sorprendió en plena emisión de Cuestión de Peso (El Trece).

Alberto Cormillot junto a Virginia Busnelli, Presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, en el homenaje

La distinción fue presentada en el programa que lo tuvo como figura central durante años, acompañado por el equipo con el que compartió gran parte de su carrera televisiva. El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de relatar la secuencia y de remarcar la importancia de la distinción. “No es fácil que los médicos galardonen a los médicos. No es fácil que los médicos reconozcan a los médicos”, expresó.

La placa que le entregaron a Alberto Cormillot no fue una formalidad más, sino el reflejo de más de seis décadas de trabajo constante. El nutricionista, pionero en instalar la obesidad como un tema central dentro de la medicina, recordó que durante los primeros años de su carrera enfrentó prejuicios. “Es lo más importante que recibí en mi vida”, afirmó con emoción. Luego agregó: “Durante los treinta primeros años de mi carrera me decían: ‘No digas que hacés obesidad, decí que hacés nutrición, porque hacer obesidad no es serio’”.

El homenaje se convirtió en un símbolo de perseverancia y de un camino que abrió puertas dentro de la medicina argentina. El reconocimiento no solo puso en valor la dedicación del especialista en el tratamiento de la obesidad, sino que también reflejó cómo su trabajo logró instalar el tema en la agenda sanitaria y social. La ceremonia, además, sumó un componente inesperado que reforzó el carácter humano del homenaje y dio lugar a un momento compartido.

La distinción académica y familiar que recibió Alberto Cormillot, que emocionó a todos

La sorpresa familiar fue uno de los momentos más destacados de la jornada. “La familia es un regalo de la vida. Yo estoy muy agradecido”, dijo Alberto Cormillot al ver reunidos a sus seres queridos. “Sabía que iba a estar mi hijo, que iba a venir al congreso, pero no me imaginé que iba a estar mi hija. No sabía si iba a estar mi nieta. Por supuesto, mi mujer sabía que iba a estar porque está siempre conmigo. Pero bueno, fue una sorpresa que estemos todos juntos y fue un orgullo”, agregó en el programa.

Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini

Por su parte, su esposa, Estefanía Pasquini, también tomó la palabra y corrió el foco del saber académico hacia lo humano. “Creo que es la persona que más se lo merece, pero por la bondad que tiene solamente, más allá de todo lo académico”, expresó visiblemente emocionada. Sus palabras reforzaron la idea de que el homenaje trascendía la trayectoria profesional para poner en valor la calidad humana del médico.

De regreso en el estudio, Mario Massaccesi aportó detalles de la “cocina” de la sorpresa y relató cómo se organizó la presencia de toda la familia. “Estaban todos ahí como él se lo merece, todos juntos acompañándolo en esto que no solo es académico, me quedo con tus palabras, Estefi, sino que además es hu-ma-ni-ta-rio”, dijo el conductor, remarcando cada sílaba para subrayar el valor del momento.

Alberto Cormillot

Finalmente, Alberto Cormillot hizo una precisión sobre el significado de la placa recibida y sobre su lugar dentro de la disciplina. “Hay una cosa, Mario, yo quería destacar que en el abordaje de la obesidad he sido un pionero. Yo me siento pionero, sí, porque realmente estoy trabajando en esto hace más de 60 años”, afirmó. Con esas palabras, cerró un homenaje que combinó reconocimiento profesional, emoción familiar y la validación de una vida dedicada a transformar la nutrición en Argentina.

VDV