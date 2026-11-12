Natalia Bainotti Olivo: “La odontología no es solo estética. Es devolver función, preservar salud y mejorar la calidad de vida”

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Natalia, ¿estamos frente a una revolución en los tratamientos de ortodoncia?

Más que una revolución repentina, estamos viviendo una gran evolución. La ortodoncia invisible existe desde hace más de 3 décadas, pero la tecnología amplió muchísimo sus posibilidades. Antes los alineadores se utilizaban principalmente para corregir pequeñas malposiciones dentarias; hoy, gracias a los escáneres, los programas de planificación y la inteligencia artificial, podemos estudiar con mucha más precisión cómo se va a mover cada diente y anticipar el resultado antes de comenzar. También podemos visualizar las distintas etapas del tratamiento. Esto cambia significativamente la manera de planificar. Lo importante no es solamente alinear los dientes, sino lograr una sonrisa saludable y una mordida que funcione bien.

¿Se pueden tratar casos complejos con alineadores?

Hoy podemos abordar con alineadores muchos casos que antes resultaban difíciles de resolver con esta técnica. Sin embargo, cada paciente necesita una evaluación individual: no alcanza con observar si los dientes están torcidos, también hay que analizar cómo encajan, cómo funciona la boca y qué necesita esa persona.

La clave está en realizar un diagnóstico adecuado, planificar cada etapa y controlar la evolución del tratamiento. La tecnología permite visualizar los movimientos y anticipar los pasos, pero la experiencia y las decisiones clínicas del profesional siguen siendo fundamentales. Por eso, las posibilidades deben definirse en cada caso y con una mirada integral de la salud bucal.



A tu criterio, ¿son más eficaces que los brackets?

No se trata de establecer una competencia entre alineadores y brackets. La elección depende de las características de cada caso, del diagnóstico y de los objetivos del tratamiento. Los alineadores ofrecen ventajas que muchas personas valoran: son discretos, se pueden retirar para comer y cepillarse los dientes, y permiten incorporar la ortodoncia a la rutina diaria con comodidad. Además, la evolución de la planificación digital amplió las posibilidades de tratamiento simplificando movimientos que con los brackets resultan difíciles de lograr. Pero ninguna técnica debe elegirse solamente porque esté de moda. Lo esencial es encontrar la alternativa indicada para cada paciente y buscar un equilibrio entre estética, función y salud bucal.



¿Cualquier alineador sirve?

No. Muchas veces los pacientes o los profesionales aseguran que los alineadores no son eficaces, y el problema reside en el tipo de alineador que se está utilizando. Si bien el resultado no depende solamente del alineador, sino de todo el trabajo profesional que hay detrás: un buen diagnóstico, una planificación personalizada y un seguimiento adecuado, sumarle a esto un Alineador reconocido mundialmente por sus características, nos ayuda a tener más certezas de cumplir con lo planificado.

Antes de comenzar, es necesario evaluar cómo muerde el paciente, qué alteraciones presenta y qué resultado se puede alcanzar de manera responsable. La tecnología es una herramienta muy valiosa, pero necesita del conocimiento del profesional especialista en Ortodoncia para utilizarse correctamente. Además, una sonrisa no se puede evaluar solo por cómo se ven los dientes: también tiene que funcionar de manera equilibrada y mantenerse saludable a lo largo del tiempo. El objetivo es cuidar la boca como un sistema, no conseguir únicamente un cambio estético.





Natalia Bainotti Olivo

Odontóloga · Especialista en Ortodoncia y Ortopedia de los maxilares

Perfil Profesional

Formación: Especialista en Ortodoncia y Ortopedia de los Maxilares por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Dictante de cursos sobre Ortodoncia Invisible (Alineadores)

Trayectoria académica: Docente de la Especialidad de Ortodoncia de la UNR entre 2012 y 2024.

Actualización profesional: Miembro de COIP (Comunidad Internacional de Ortodoncia Invisible).

Actividad institucional: Directora de Cielo Odontología desde febrero de 2010.

Consultorio: 9 de Julio 2068, Rosario, Santa Fe.

Wsp: 341 3531648

IG: od.nataliabainottiolivo