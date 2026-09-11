María José Milla: "No se trata de volver a ser quienes fuimos, sino de animarnos a descubrir quiénes somos hoy"

CONTENT CARAS LIKE

María José, contanos cómo comenzaste con tu actividad

La moda siempre estuvo en mi vida, aunque mi camino profesional comenzó por otro lado. Estudié la Licenciatura en Administración de Empresas y durante años trabajé en un rubro completamente diferente. Sin embargo, el diseño y las tendencias siempre encontraban la forma de aparecer: a través de pequeños emprendimientos y, sobre todo, en esas preguntas cotidianas: ¿qué me pongo?, ¿qué color elijo?, ¿cómo transformo este look?

Hasta que un día entendí que aquello que hacía de manera natural podía ser mucho más que una pasión. Estudié Asesoría de Imagen y luego certifiqué como Coach de Imagen; fue ahí donde descubrí mi verdadero propósito: ayudar a las personas a volver a encontrarse con su imagen y lograr que lo que ven por fuera represente fielmente lo que sienten por dentro.

¿En qué consiste tu trabajo concretamente?

Acompaño a mujeres y hombres, especialmente mayores de 40 años, que están atravesando una nueva etapa de la vida y sienten que su imagen actual ya no los representa.

Para lograrlo, brindo servicios de asesoramiento de imagen, colorimetría, análisis de silueta, definición de estilo, armado de looks y Personal Shopper.

Pero mi mirada va mucho más allá de las prendas. Creo en cambios rápidos, efectivos y posibles, aprovechando al máximo lo que cada uno ya tiene en su guardarropa. No siempre necesitamos comprar más: la mayoría de las veces lo que hace falta es aprender a mirar de otra manera, combinar diferente y animarnos a probar. Un color, una prenda o un accesorio pueden ser el comienzo de una transformación mucho más grande: la de recuperar la identidad, la seguridad y el empoderamiento.

¿Qué te diferencia dentro del asesoramiento de imagen?

No busco vestir a alguien para que se parezca a otra persona; mi objetivo es ayudarlo a descubrir quién es, cómo quiere verse y qué desea transmitir. Para mí, la imagen es identidad, expresión y una herramienta clave para recuperar la seguridad. Mi propósito es que cada persona pueda volver a mirarse al espejo y reconocerse con orgullo.



¿Cómo proyectás tu crecimiento profesional?

Me imagino llegando a cada vez más personas que sienten que ha llegado el momento de volver a elegirse. Quiero acompañarlas a entender que una nueva etapa no significa dejar atrás quiénes fuimos, sino descubrir todo el potencial de lo que podemos llegar a ser.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Me escucharía antes. Durante mucho tiempo, una voz interior me decía que este universo era mucho más que un pasatiempo. Hoy entiendo que cada paso del camino me fue trayendo hasta acá; pero si pudiera volver atrás, confiaría en esa intuición mucho más rápido. Muchas veces el propósito ya está ahí con nosotros, esperando que nos animemos a prestarle atención.

Eso es precisamente lo que quiero transmitir: nunca es tarde para volver a elegirnos, despertar y apagar el piloto automático. Porque no se trata de volver a ser quienes fuimos, sino de animarnos a descubrir quiénes somos HOY.

María José Milla | Asesoría y Coaching de Imagen

@majomilla

+56975197784