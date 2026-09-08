Flavia Palmiero brilló al combinar tres tendencias en un look: lencero, plumas y chaqueta napoleónica

En una de las emisiones de su ciclo Nuevo Día por Ciudad Magazine, Flavia Palmiero volvió a demostrar por qué se consolidó a lo largo de los años como uno de los referentes de estilo. Con una actitud segura, una sonrisa radiante y luciendo impecable frente a las cámaras, la empresaria y conductora deslumbró a toda su audiencia al reversionar por completo las reglas del buen vestir.

Lejos de apostar por una única corriente estética o caer en lo predecible, se animó a un fascinante juego de contrastes sofisticados donde combinó con absoluta maestría tres de los grandes hits de la temporada: el clásico vestido lencero, el glamour de las plumas y el carácter imponente, estructurado y vanguardista de una chaqueta de inspiración militar. El resultado final fue un estilismo sumamente equilibrado y moderno.

Flavia Palmiero combinó el vestido lencero con chaqueta napoleónica.

Flavia Palmiero deslumbró con un vestido lencero

Como pieza central y absoluta protagonista de su propuesta visual, Flavia Palmiero eligió un vestido lencero largo de acabado satinado en elegante color negro. Esta tipología, inspirada en la clásica lencería de alta gama adaptada para el exterior, es una prenda insigne que transita permanentemente entre la sensualidad nocturna y la sofisticación diurna más elevada.

El diseño se destacó por una silueta sumamente fluida, de líneas limpias, tirantes finos que delineaban con delicadeza los hombros y una sutil caída al bies que acompañaba de manera impecable cada uno de sus movimientos al caminar por el estudio.

Flavia Palmiero eligió un vestido lencero negro.

Este tipo de moldería es especialmente valorado en el mundo de la moda porque aporta una cuota de elegancia relajada pero sumamente estilizada. Lejos de lucir como una prenda de estar en casa, el brillo sutil propio de la tela elevó el conjunto hacia un terreno de sofisticación pura, demostrando que los clásicos renovados siempre tienen un lugar de privilegio en el guardarropa de las que más saben de moda.

El toque de glamour por Flavia Palmiero: las plumas como declaración de alta costura

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión y el detalle más comentando del vestido radicó en su zona superior. El escote se encontraba magistralmente intervenido con una generosa aplicación de plumas negras en relieve, una tendencia que pisa fuerte y aporta una dosis inigualable de textura y dramatismo controlado. Esta incorporación etérea no hizo más que sumar movimiento, volumen y un inconfundible aire de alta costura que elevó por completo la pieza, transformándola en un diseño de autor.

El vestido de Flavia Palmiero se destacó por la inscoporación de plumas.

La sabia combinación entre la suavidad fría y brillante del satén o la seda con la densidad orgánica y voluminosa de las plumas confirmó que los detalles texturados continúan más vigentes que nunca. Esta fusión de elementos demuestra cómo una aplicación audaz puede cambiar por completo la narrativa de una prenda básica, aportando distinción y sofisticación sin caer jamás en los excesos visuales.

La chaqueta napoleónica de Flavia Palmiero: el contraste que marcó la diferencia

Para contrarrestar con inteligencia la delicadeza etérea y la ligereza del vestido lencería, la conductora sumó una impactante chaqueta corta de estilo napoleónico, también en color negro. Esta prenda de fuerte impronta sastre y estructura rígida funcionó como el contrapunto perfecto. Estaba magistralmente adornada con bordados de inspiración militar en hilo plateado que recorrían con simetría la botonadura frontal y las mangas, aportando un aire sumamente audaz y vanguardista.

Un detalle estilístico no menor que enriqueció enormemente la propuesta fue el interior de la chaqueta, el cual se encontraba íntegramente forrado en un vibrante y contrastante tono rojo. Este forro se asomaba de manera sutil y teatral cada vez que la conductora caminaba frente a las cámaras. Flavia demostró una gran versatilidad al quitarse la prenda de abrigo y llevarla con gracia colgada sobre los hombros o sutilmente en la mano. De este modo, ilustró a la perfección cómo una pieza de abrigo estructurada puede transformar radicalmente un look de noche, transitando con absoluta naturalidad desde la formalidad imponente hasta una estética relajada y urbana muy chic.

Claves de estilo para replicar el look de Flavia Palmiero

El estilismo integral que lució la empresaria dejó inspiración ideal para tener en cuenta a la hora de armar un guardarropa sofisticado y moderno. La primera gran clave radicó en el arte del impecable contraste de texturas: aprender a mezclar piezas de materiales livianos, fluidos y con caída con prendas de estructura rígida, fuerte presencia visual y líneas definidas.

La segunda lección es el manejo inteligente de la paleta cromática. Al apostar firmemente por una base general monocromática en negro, se logró que los detalles metalizados en plateado de la chaqueta napoleónica y el volumen sofisticado de las plumas cobraran un protagonismo absoluto sin generar ningún tipo de ruido visual, manteniendo intacta la armonía estética.

La chaqueta napoleónica de Flavia Palmiero se complementó a la perfección.

Finalmente, los complementos acompañaron con absoluta sutileza, optando por joyería delicada que permitió que las prendas protagonistas hablaran por sí mismas. De este modo, Flavia Palmiero dio una auténtica guía práctica sobre cómo combinar tendencias, texturas y siluetas con gracia, carácter y distinción.