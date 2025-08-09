“Buen viaje, papá”: la desgarradora despedida de Fabián Cubero a su padre

Un día después de que se conociera la noticia de la trágica muerte de su padre, Fabián Cubero regresó a sus redes sociales con un desgarrador mensajes dedicado a él. Unas palabras que acompañó con una serie de fotos en las que se puede ver un retrato muy claro de su familia y la relación que tenían.

Carlos Cubero falleció este viernes.

La despedida de Fabián Cubero a su papá, Carlos

"Te vamos a extrañar mucho, Pá. Te amo", comenzó escribiendo Fabián Cubero en el mediodía de este sábado. "Hoy tengo un dolor enorme, porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo. Un gran compañero de mamá y un excelente abuelo", continuó, en un carrete de fotos que incluye como portada una en la que se puede ver a Carlos con sus nietos en un ambiente familiar.

Una de las postales que publicó Fabián Cubero.

Tras esas primeras palabras, Cubero explicó la importancia que tenía su padre en su vida. Primero lo definió como "un padre que supo cómo guiarme, que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos". Luego, le agradeció por haberle enseñado "lo importante que es el amor incondicional a la familia, a respetar a los demás, ser una persona honesta y cuidar a tus amigos y mucho más".

Por último, se centró en los últimos momentos de vida de Carlos Cubero y en la despedida de sus seres queridos. "Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida. Vinieron a despedirte amigos de la infancia , del colegio, de fútbol, del casino, de los taxis, toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste: un ser divino, querido por todo el mundo", escribió, para concluir con "Buen viaje Papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón".

Carlos Cubero y su nieto.

El mensaje completo de Fabián Cubero a su papá, Carlos

"Te vamos a extrañar mucho Pá, te amo. Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, una gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo. Un padre que supo cómo guiarme y aconsejarme. Que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos, enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos, todo eso y mucho más. Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida. Vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, de fútbol, del casino, de los taxis, toda tu gran familia . Eso es lo que fuiste: un ser divino, querido por todo el mundo Buen Viaje Papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón"