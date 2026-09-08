Así es la nueva vida de Diego Korol junto a su esposa e hijo en España: "Es dura la vuelta"

Diego Korol atraviesa una nueva etapa de su vida en España, donde se instaló junto a su esposa, Romina Ricle, y su hijo José de 10 años. Desde que dejó Argentina en junio de 2023, el conductor se adaptó a una rutina diferente, marcada por la vida familiar, nuevos proyectos laborales y una exposición mucho menor a la que tenía durante sus años en televisión.

Diego Korol y su esposa Romina

A más de tres años de aquella decisión, el periodista suele compartir algunos momentos de su vida cotidiana y recientemente mostró la intimidad del regreso de su hijo a clases: “Es dura la vuelta”, escribió junto a una serie de imágenes por el inicio de quinto grado, después de unas vacaciones en familia. El mensaje también dejó en evidencia cómo viven esta etapa en Madrid y el lugar que ocupa su hijo en esta nueva vida.

La vida de Diego Korol en Madrid junto a su familia

Diego Korol llegó a Madrid el 17 de junio de 2023 y desde entonces construyó allí una vida alejada del ritmo que llevaba en Argentina. Una de las principales diferencias que encontró fue el anonimato: acostumbrado a ser reconocido por su trayectoria televisiva, en España puede caminar por la calle sin que le pidan fotografías ni lo saluden constantemente.

Diego Korol y su esposa se mudaron a España en 2023

El propio conductor definió esa situación como una especie de “reseteo” personal. Para él, la posibilidad de llevar una vida cotidiana con mayor tranquilidad se convirtió en uno de los aspectos particulares de esta experiencia. En ese contexto, su esposa Romina Ricle y su hijo José ocupan un lugar central en la nueva rutina familiar.

Cómo fue la adaptación del hijo de Diego Korol en España

Antes de instalarse definitivamente en Madrid, Diego Korol y Romina Ricle habían establecido una condición: si su hijo no lograba adaptarse a la escuela y a la vida en España, regresarían a Argentina. Sin embargo, la experiencia fue diferente a lo que podían imaginar y José logró integrarse de manera positiva a su nueva realidad.

La esposa de Diego Korol y su hijo

El regreso a clases que Korol mostró recientemente también permitió conocer parte de esa dinámica familiar. “Vuelta al cole! Primer día de 5to grado”, escribió el conductor, quien acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a su hijo después de las vacaciones.

El presente profesional de Diego Korol en España

A pesar de haberse instalado en España, Diego Korol mantiene su vínculo laboral con DirecTV y continúa trabajando para DSports. Desde allí participa de diferentes coberturas deportivas y sostiene una parte de su actividad profesional en Argentina, lo que le permite combinar su nueva vida en Madrid con proyectos que ya formaban parte de su trayectoria.

Diego Korol y su familia

En España, además, desarrolló diferentes proyectos vinculados al contenido audiovisual y al entretenimiento deportivo. Entre ellos, trabaja como creador de contenido para Sic3.com, una compañía dedicada al desarrollo de software a medida y a la instalación y mantenimiento de redes. También forma parte de Lets Vanquish, una agencia enfocada en el entretenimiento deportivo desde una mirada en primera persona, y trabaja junto a Vanquish Media Productions, productora con presencia en México y Latinoamérica y especializada en el desarrollo de formatos unscripted. De esta manera, Diego Korol logró trasladar parte de su experiencia en los medios a nuevos proyectos profesionales mientras construye su vida familiar en Madrid.