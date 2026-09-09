Dulce Beso: la yerba mate artesanal que mantiene viva una tradición familiar

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Jorge, ¿cómo fueron los inicios de tu familia en esta profesión y cómo se transmitió ese legado hasta hoy?

Nuestra historia con la profesión de yerbatero comenzó con la llegada de los primeros inmigrantes alrededor del año 1900 a la zona de Azara, en Misiones. Ya en 1920, mi bisabuelo Esteban inició las primeras plantaciones de yerba mate y puso en marcha nuestro secadero tradicional barbacuá. Desde entonces, este oficio se transmitió de generación en generación. Hoy llevo arraigado en la sangre todo el aprendizaje de mis abuelos, y continuamos trabajando con el mismo respeto por la tierra que ellos nos enseñaron.

¿Qué tipo de servicios y productos ofrecen actualmente desde su establecimiento?

Principalmente nos dedicamos a la producción de yerba mate bajo estrictos cuidados agroecológicos. Además de elaborar nuestro propio producto, trabajamos activamente impulsando iniciativas para que otros productores de la zona se sumen a este sistema y continúen apostando por una producción yerbatera que sea sustentable y amigable con el medioambiente.

¿Qué los diferencia en un mercado tan masivo?

Nuestra gran diferencia radica en el proceso y en el objetivo final: nosotros buscamos una calidad determinada y específica para que el buen paladar del consumidor tenga la satisfacción real de disfrutar un buen mate. No apuntamos a lo masivo, sino a la excelencia artesanal que solo el sistema tradicional barbacuá y el cuidado agroecológico pueden ofrecer.

¿Cuáles son sus principales proyectos y metas a mediano plazo?

Nuestros proyectos mantienen la esencia con la que empezamos, pero buscando avanzar y perfeccionar cada vez más lo que hacemos. El gran objetivo es optimizar la producción de nuestra yerba mate ecológica de sistema tradicional barbacuá y lograr aumentar nuestro stock. Actualmente nuestra producción es muy limitada y está destinada a clientes clasificados; buscamos crecer sin perder esa exclusividad, pensada para quienes realmente exigen la máxima calidad a la hora de tomar un buen mate.

Dulce Beso | Jorge Butiuk

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Instagram: @yerbaMate.Dulcebeso