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Martina, Aldana, ¿cómo nació la marca y qué las motivó a encarar el proyecto?

Mauva nació en abril de 2026, aunque la idea venía de antes. Nos conocimos por una amiga en común y la conexión fue inmediata. Las dos veníamos de agencias de publicidad y teníamos ganas de dejar de trabajar para marcas ajenas y construir una propia. El vino era lo que nos unía: una pasión heredada de nuestras familias, hecha de placer y de curiosidad. Cuando surgió la oportunidad de hacer un evento privado, no teníamos nada armado, recién estábamos haciendo un brainstorming del nombre. Nos mandamos igual, y desde ahí no paramos. Hasta el nombre salió de ese cruce: la M de Martina, la A de Aldana y la uva que nos une.

¿Qué identidad tiene Mauva y qué la diferencia hoy dentro del mundo del vino?

Queremos que el vino se viva, no que se explique desde un atril. Diseñamos experiencias divertidas, creativas e interactivas, con dinámicas de juegos para descubrir cada vino desde otro lugar. La idea es acercar a quienes recién empiezan a sentir curiosidad y, al mismo tiempo, sorprender a quienes ya saben. Buscamos una atmósfera de mesa familiar: risas, conversación, comodidad y buenos vinos, acompañado siempre de buena comida. Que quien llega solo con ganas de probar se vaya sabiendo más, sin haber sentido que estaba en una clase, con el plus de poder conectar con otras personas a través de las copas.

¿Cómo fue tomando forma la propuesta con el paso del tiempo y cómo definen hoy la selección de vinos y experiencias?

Desde el principio tuvimos una regla: en Mauva solo trabajamos con vinos que nosotras tomaríamos. Si no nos convence, no entra. Esa decisión ordenó todo lo demás y nos llevó a una búsqueda constante de etiquetas con una gran relación entre precio, calidad y trayectoria. También buscamos historias que nos inspiren: la filosofía de una bodega, su manera de crear, una persona en particular. Cada una de esas historias nos dispara ideas que después se convierten en experiencias. Otra de las reglas iniciales fue que el techo no existe para Mauva. Y fue justamente bajo esta premisa, que comenzamos a realizar, no solo eventos privados, sino también nuestros propios eventos abiertos al público, e incluso llegando a otras provincias. Hoy en día hacemos eventos de todo tipo: corporativos, activaciones de marcas, sociales, cumpleaños, etc, siempre armando una propuesta personalizada y única según el tipo de evento.

Para finalizar… ¿qué planes tienen en mente?

En noviembre llevamos Mauva por primera vez a otra provincia, con una experiencia en Cafayate, Salta. Queremos seguir por ese camino: llegar a nuevos destinos, sumar bodegas y espacios que compartan nuestra mirada y lograr que cada vez más gente descubra que el vino se disfruta compartiendo y viviéndolo. También pensamos en tener nuestro propio atelier de experiencias Mauva. Siempre con la puerta abierta para las nuevas oportunidades que se vayan presentando en este camino de compartir el vino con todos.

Mauva

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5617 6741

Instagram: @mauva.wine