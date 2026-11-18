CONTENT CARAS LIKE

Una celebración que nació para compartir

Cada enero, cuando los campos de lavanda alcanzan su máximo esplendor y las sierras cordobesas se tiñen de violeta, Islavanda abre sus puertas para celebrar uno de los momentos más significativos de su calendario: la cosecha.

Desde su primera edición, la fiesta fue concebida como una celebración abierta al público, con un propósito claro: compartir la emoción de la cosecha y acercar a los visitantes al fascinante universo de esta planta aromática.

Lo que comenzó como una propuesta participativa alrededor de una actividad agrícola fue creciendo y enriqueciéndose con nuevas experiencias, hasta convertirse en un acontecimiento turístico con identidad propia. Hoy, camino a su sexta edición, la fiesta refleja la evolución de Islavanda como destino de turismo sensorial y bienestar en Los Reartes, Córdoba.

Mucho más que contemplar un paisaje

Uno de los grandes diferenciales de esta celebración es que el visitante deja de ser un simple espectador para convertirse en protagonista. Participar de la cosecha artesanal de lavanda, confeccionar ramos, descubrir el proceso de destilación de aceites esenciales o explorar aromas a través de experiencias olfativas permite establecer una conexión genuina con la naturaleza y con los saberes que acompañan cada etapa de la producción.

A estas propuestas se suman experiencias gastronómicas, actividades de bienestar, música y expresiones artísticas que enriquecen la celebración y despiertan los sentidos. En Islavanda, la lavanda deja de ser solamente una flor para convertirse en el hilo conductor de una experiencia que invita a descubrir, aprender, sentir y compartir.

Una fiesta que crece y construye identidad regional

A lo largo de sus cinco ediciones, la Fiesta de la Cosecha ha ido evolucionando sin perder su esencia: la cercanía, la autenticidad y la participación. La incorporación de productores, emprendedores y artistas de la región ha permitido ampliar la propuesta y generar espacios de encuentro que ponen en valor el trabajo artesanal, la creatividad y la identidad local.

De esta manera, la celebración contribuye a enriquecer la oferta turística del Valle de Calamuchita, promoviendo una forma de turismo que integra producción, naturaleza, cultura y bienestar. Como emprendimiento pionero en la incorporación de experiencias sensoriales vinculadas al cultivo de lavandas en la zona, Islavanda busca trascender la visita tradicional y ofrecer vivencias que permanezcan en la memoria.

La sexta edición: una historia que continúa floreciendo

La próxima edición representa un nuevo capítulo de esta historia. Con la creatividad, la innovación y la búsqueda permanente de nuevas experiencias como parte de su identidad, Islavanda se prepara para renovar una celebración que ya se ha convertido en una cita especial de cada verano.

La propuesta continuará apostando a la participación, al encuentro y a la integración de diferentes expresiones culturales, manteniendo siempre a la naturaleza como gran protagonista. Más que crecer en dimensiones, el desafío es seguir enriqueciendo la calidad y la originalidad de cada experiencia.

El verdadero significado de cosechar

“Desde la primera Fiesta tuve claro que quería compartir con otros ese momento tan especial que representa la cosecha. Me entusiasmaba la idea de que las personas no vinieran solamente a contemplar las lavandas, sino que pudieran involucrarse, descubrir, aprender y emocionarse.

Con los años, la Fiesta fue creciendo y encontrando su propia identidad, pero hay algo que nunca cambió: el deseo de generar encuentros auténticos y experiencias que permanezcan en la memoria de quienes nos visitan.”

— Mirna Isla, fundadora de Islavanda.

Porque en Islavanda la cosecha no se mide solamente en flores o aceites esenciales. También se cosechan emociones, vínculos y recuerdos que siguen floreciendo mucho después del verano.

Fiesta de la Cosecha de Lavanda 2027: sábado 16 de enero

Contactos:

Instagram: @islavanda

Web: islavanda.com.ar

Celular: 3476552121

Email: [email protected]