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Valeria, ¿qué te llevó, después de más de 20 años como psicóloga, a profundizar en la salud mental durante la perimenopausia y la menopausia?

Mi propia historia. Tengo 45 años y hace un tiempo empecé a notar cambios que me desconcertaban: menstruaciones irregulares, síntomas urinarios, más ansiedad, irritabilidad y fallas en mi memoria, que siempre había sido impecable. Consulté a varios profesionales, pero nadie me habló de la perimenopausia.

A los 44 llegó mi menopausia y fue un shock. Empecé a investigar, estudiar y entender muchas cosas que me habían pasado. Me apasioné por el tema y descubrí cuánto desconocimiento sigue existiendo, pero, sobre todo, me di cuenta de que tenía mucho para aportar como psicóloga así que decidí orientar mi práctica hacia la salud mental de las mujeres en esta etapa.

¿Qué aspectos de la salud mental de las mujeres después de los 40 merecen especial atención?

Muchísimos, desde ansiedad, irritabilidad, tristeza, cambios de humor, olvidos, dificultades para concentrarse, hasta identidad, vínculos, relación con el cuerpo, duelos.

Me preocupa especialmente que se minimice lo que nos pasa, nos dicen “estás exagerando”, “no es para tanto”, “es la edad”, terminamos sintiendo que nos tenemos que bancar el malestar y yo creo fervientemente que no debemos resignarnos a vivir sufriendo.

¿Qué puede aportar la psicoterapia a las mujeres que atraviesan estos cambios?

Poder poner en palabras alivia, pero la terapia también permite poner orden en ese caos que a veces sentimos, empezar a mirar las cosas de otra manera, preguntarnos qué necesitamos, qué queremos, qué podemos cambiar, qué cosas no queremos bancarnos más. Nos ayuda a entender qué nos está pasando y, sobre todo, nos ayuda a descubrir qué podemos hacer para empezar a sentirnos mejor.

¿Cómo trabajás y qué puede esperar una mujer que comienza un proceso terapéutico con vos?

Busco generar un espacio de confianza en donde puedan hablar tranquilas, sin sentirse juzgadas, escucho atentamente, pero también pregunto, intervengo y ofrezco herramientas, ¡no soy de las psicólogas que se quedan calladas! Acompaño a mis pacientes a entender qué les está pasando, pero también a tomar decisiones con más conciencia y a hacer los cambios que necesitan para sentirse mejor.

Valeria Aquino | Psicóloga (MN 41730)

Instagram: @lic.valeriaaquino

Email: [email protected]

Cel: 54 9 11 5859 9800