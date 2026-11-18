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La piel que rodea los ojos es delicada y puede mostrar arrugas finas y cambios en su textura. El láser de CO₂ ofrece una alternativa que requiere evaluación médica y una indicación personalizada.

La doctora Ximena Cepa Bazán, médica oftalmóloga dedicada a la cirugía de párpados y la estética periocular en Bariloche, explica cómo funciona esta tecnología y qué aspectos conviene considerar antes del tratamiento.

El láser de CO₂ permite renovar las capas superficiales de la piel y generar un estímulo térmico que favorece la producción de colágeno. En su modalidad fraccionada, actúa mediante pequeñas columnas de tratamiento, dejando áreas de piel sin tratar entre ellas, lo que facilita la recuperación.

Durante el mismo procedimiento, pueden aplicarse productos de mesoterapia seleccionados para drug delivery: los microcanales creados por el láser facilitan la penetración de los activos en la piel. Esta combinación busca potenciar el tratamiento, utilizando formulaciones adecuadas para esta vía y según la indicación médica.

En pacientes seleccionados, puede mejorar arrugas finas, textura irregular y signos del daño solar. En la zona periocular, el objetivo es mejorar la calidad de la piel y acompañar un rejuvenecimiento que respete los rasgos de cada persona.

Sin embargo, no todas las alteraciones del contorno de ojos tienen el mismo origen. Las bolsas, el exceso de piel y las ojeras requieren diagnósticos diferentes. Por eso, el láser no reemplaza una blefaroplastia cuando existe una indicación quirúrgica, aunque puede complementarla en determinados casos.

Antes del procedimiento, la evaluación debe contemplar el tipo de piel, los antecedentes médicos, los tratamientos previos y las expectativas. También es necesario conversar sobre los riesgos, entre ellos alteraciones de la pigmentación, infecciones y cicatrices. La elección de los parámetros y la protección ocular adecuada son fundamentales cuando se trabaja cerca de los ojos.

La recuperación depende de la intensidad, la modalidad utilizada y la extensión del área tratada. Puede incluir enrojecimiento, hinchazón, descamación y sensibilidad. La vuelta a las actividades se individualiza: la piel necesita cuidados específicos, controles y protección solar rigurosa. El enrojecimiento puede persistir más allá de la recuperación inicial.

Los cambios se desarrollan de manera progresiva durante los meses siguientes, mientras continúa la remodelación del colágeno. La respuesta varía entre pacientes y, en ocasiones, pueden requerirse nuevas sesiones.

Para Cepa Bazán, el diagnóstico preciso y el criterio médico permiten elegir el tratamiento y establecer expectativas realistas.

Dra. Ximena Cepa Bazán - MP 7514 ME 2216

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