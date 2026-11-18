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La vergüenza es una emoción social: aprendemos a sentirla a partir de las normas, los valores y las expectativas de las comunidades en las que crecemos. Nos señala aquello que podría exponernos al rechazo y, muchas veces, nos impulsa a ocultarnos, bajar la mirada o intentar pasar inadvertidas. Pero ¿qué sucede cuando aquello que nos avergüenza no tiene nada de malo?¿Cuando no estamos haciendo daño, sino simplemente siendo quienes somos?

Durante buena parte de la historia, las identidades y sexualidades disidentes fueron señaladas como “desviaciones, enfermedades o amenazas al orden social”. Los discursos médicos, religiosos, jurídicos y culturales contribuyeron a patologizar, perseguir y disciplinar aquello que se apartaba de “lo normal”. Así, el odio desde el prejuicio y la vergüenza no fueron solamente una experiencia individual: también funcionó como una herramienta de control social. Muchas personas aprendieron a esconderse para evitar el rechazo, la violencia o la exclusión, con consecuencias profundas para su bienestar y su salud.

Sin embargo, las comunidades disidentes también construyeron otras respuestas. Frente al aislamiento, crearon redes; frente al silencio, hicieron escuchar sus voces; frente a la vergüenza impuesta, levantaron el orgullo como bandera. Este orgullo multicolor, no nació de la ausencia de miedo o sufrimiento, sino de una experiencia colectiva de resistencia, encuentro y reivindicación. Transformó aquello que había sido presentado como motivo de vergüenza en una identidad que merece reconocimiento, respeto y celebración.

Y esta experiencia nos invita a mirar más allá de las identidades sexuales y de género. ¿Cuántas veces juzgamos a otras personas por no responder a nuestras expectativas? Las normas sociales también atraviesan esas experiencias cotidianas y pueden llevarnos a esconder partes de nosotras mismas para sentir que pertenecemos.

¿Cuántas veces sentimos vergüenza de nuestro cuerpo, culpa por desear una vida distinta, temor a mostrar lo que sentimos o incluso, miedo a las consecuencias de hacer algo diferente?

Desde la psicología, no alcanza con enseñar a gestionar nuestras emociones si no cuestionamos también los contextos que las (re)producen. Tampoco se trata de exigirnos orgullo permanente: cada persona tiene derecho a elegir cómo, cuándo y con quién compartir su identidad, sus deseos y sus proyectos.

Quizás una de las enseñanzas más valiosas de las luchas disidentes sea que no necesitamos parecernos para pertenecer. Defender con orgullo quiénes somos también implica defender el derecho de otras personas a ser diferentes.

Porque una sociedad verdaderamente libre es donde no hay motivos de exclusión, donde nadie tenga que esconderse, achicarse ni pedir perdón ni permiso para existir; donde todas las vidas tengan el mismo valor y las diferencias no sean una amenaza, sino una oportunidad para encontrarnos, reconocernos y celebrar la libertad de ser.

Lic. Victoria Perez Roge | Psicóloga Clínica - MP. 15554

Especialista en Terapias Contextuales con perspectiva feminista.

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