El alma detrás de Wasi Kusi: una historia tejida entre montañas, arte y tradición

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Revista Caras: ¿Cómo fueron tus inicios en este camino donde el arte y la vida se entrelazan de forma tan pura?

Wasi Kusi: Nací con una necesidad vital de crear. Desde muy chica, mi mirada buscaba la magia escondida en lo simple: una hoja, la textura de una piedra o un puñado de tierra despertaban inmediatamente mi imaginación y me hacían pensar en todo aquello que podían llegar a convertirse.

Con los años, la docencia me enseñó que crear no es solo hacer arte, sino sembrar libertad. En mis clases de Tecnología me apasionaba mostrarles a mis alumnos que sus propias manos tenían el poder de transformar una idea en un producto y, con él, construir también un proyecto de vida.

Pero mi espíritu me pedía ir más allá. Primero llegaron los caminos de SC (Susana Cánepa) y luego Nuna Warmi ("alma de mujer"), donde diseñábamos ropa de fiesta con telas provenientes de la India y una explosión de colores como sello distintivo.

Sin embargo, el destino tenía preparado un cambio profundo: mudarme a Tafí del Valle. La inmensidad del paisaje transformó mi manera de mirar el mundo. El frío amable del valle me llevó, casi de forma instintiva, a descubrir la lana, el telar y el universo de los tejidos artesanales.

La marca creció con una fuerza inesperada y alcanzó una enorme difusión durante la pandemia gracias a las ventas online. Pero, cuando todo parecía consolidado, atravesamos problemas por el nombre. Lejos de detenernos, elegimos renacer desde nuestras raíces.

Así nació Wasi Kusi, junto al lago y con la ilusión de inaugurar nuestra Casa Madre: un espacio pensado para vivir el arte, recibir a quienes nos visitan y compartir la experiencia completa del trabajo artesanal. Allí también habitan nuestras queridas llamitas, Wasi y Kusi, que invitan a conocer de cerca el ritual ancestral de la esquila, el hilado y el teñido manual.

Caras: ¿Qué descubre el corazón de quien cruza las puertas de Wasi Kusi?

Wasi Kusi: Wasi Kusi significa "casa alegre, casa feliz". Más que abrir las puertas de un espacio, abrimos los brazos de un hogar frente al espejo de agua, donde la naturaleza invita a detener el tiempo.

Queremos que quienes nos visiten puedan reconectar con lo esencial, dejarse abrazar por la calma de las montañas y recordar que el verdadero lujo está en lo simple, en lo auténtico y en aquello que se crea con amor.

Caras: ¿Qué magia esconde una prenda tuya para volverse inconfundible?

Wasi Kusi: Cada prenda tiene alma. No concebimos la producción en serie ni el trabajo apresurado. Creamos piezas únicas, atemporales y llenas de identidad, capaces de transmitir una energía especial.

Desarrollamos dos líneas que acompañan distintos momentos y estilos de vida:

Línea Telar: robusta, cálida y profundamente abrigada. Un verdadero abrazo de montaña.

robusta, cálida y profundamente abrigada. Un verdadero abrazo de montaña. Línea Wasi: delicada, liviana e increíblemente suave, pensada para acompañar durante todo el año, tanto entre las sierras como junto al mar.

Caras: ¿Quiénes son las manos y los latidos que sostienen este sueño?

Wasi Kusi: El corazón de Wasi Kusi está formado por un grupo de mujeres extraordinarias: luchadoras, perseverantes y tejedoras de historias que encontraron en el telar artesanal una herramienta de independencia, crecimiento y sustento.

Nuestro taller es un verdadero hogar. Allí, las manos de abuelas, hijas y nietas trabajan juntas, transmitiendo un oficio y un legado que pasa de generación en generación.

La verdadera magia aparece cuando esa sabiduría ancestral se encuentra con el diseño contemporáneo y con el profundo amor que ponemos en cada creación. Acompañarlas, verlas crecer y florecer juntas como equipo y como mujeres es, sin duda, el mayor orgullo de mi vida.

Caras: ¿Hacia dónde se proyecta hoy esta travesía del corazón?

Wasi Kusi: Sueño con que Wasi Kusi lleve su calidez a cada rincón de nuestro país donde el frío pida un abrigo con historia.

Y ese sueño ya comenzó a cruzar fronteras. Acabo de regresar de un viaje por Europa, donde distintos espacios abrieron sus puertas a nuestros tejidos. Ver que la identidad de nuestro valle emociona y enamora en otros lugares del mundo me confirma que aquello que está hecho a mano y con el corazón no entiende de límites.

Caras: Si pudieras volver el tiempo atrás al punto de partida, ¿cambiarías algo del sendero recorrido?

Wasi Kusi: Absolutamente nada.

Wasi Kusi creció con la delicadeza de un bebé que aprende a dar sus primeros pasos. Cada dificultad fue una oportunidad para aprender y cada logro, el resultado de la perseverancia.

Volvería a recorrer exactamente el mismo camino.

Porque, si este viaje me enseñó algo, es que cuando la inspiración nace desde lo más profundo del alma, la creación se convierte en magia. Y que vivir haciendo aquello que amamos es, sin dudas, la forma más luminosa de ser verdaderamente felices.



Datos de contacto

Facebook - Wasi Kusi

Instagram _ wasi.kusi.tafi

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E mail - [email protected]

Idea y Direccion - SUSANA CANEPA

Tel 3865-431120