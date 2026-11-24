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Su propuesta se diferencia de los procedimientos de camuflaje con pigmentos, ya que no busca cubrir las marcas con tinta, sino trabajar sobre la piel mediante micropuntura y activos específicos para mejorar progresivamente su textura, apariencia y uniformidad.

Cada tratamiento requiere una evaluación personalizada que tiene en cuenta las características de la piel, el tipo de estría o cicatriz y las necesidades de cada persona. Los resultados son progresivos y pueden variar según el caso.

Una de las mayores satisfacciones que encuentra en su profesión es transmitirles a las personas que existen alternativas para tratar sus estrías y cicatrices, especialmente cuando llegan pensando que esas marcas no tienen solución. Ver los cambios progresivos en su piel y cómo esos avances pueden repercutir en su seguridad y autoestima es una de las partes más gratificantes de su trabajo.

Considera que la estética va más allá de los resultados visibles y también tiene que ver con cómo se siente una persona cuando vuelve a estar cómoda y segura con su propia piel. Ser parte de ese cambio es una de sus mayores motivaciones para seguir creciendo y perfeccionándose en esta especialidad.

Actualmente, su objetivo es continuar profundizando sus conocimientos, consolidar su identidad profesional y posicionar a Miranda en el área de restauración de estrías y cicatrices. Busca ampliar su alcance hacia otras ciudades, generar vínculos con profesionales y referentes del sector, participar en exposiciones y encuentros especializados, y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Su aspiración es seguir creciendo, llevar su trabajo a nuevos espacios y contribuir a que cada vez más personas conozcan las posibilidades que ofrece la micropuntura.

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