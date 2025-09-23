Yanina Latorre respondió a la fuerte crítica de la China Suárez tras exponer dónde va a vivir: “Caradura”

La polémica entre la China Suárez y Yanina Latorre volvió a encenderse tras el regreso de la actriz a Buenos Aires. El conflicto se desató cuando la conductora de Sálvese quien pueda reveló que la actual pareja de Mauro Icardi había comenzado su mudanza a un exclusivo barrio privado de Zona Norte, un dato que la artista consideró riesgoso para su intimidad y la de sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

La reacción de la China Suárez no tardó en llegar: utilizó sus redes sociales para acusar a Yanina Latorre de exponer nuevamente información sensible. La actriz recordó un episodio ocurrido en 2023, cuando delincuentes ingresaron a su barrio luego de que se filtrara la dirección de su casa.

En sus historias de Instagram, la actriz fulminó a la conductora recordando: “En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio y a dos casas. Los ataron y robaron, preguntando ‘cuál era la casa de la China Suárez’. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito”.

Además, la China Suárez reforzó su crítica por el impacto que esta situación podría tener en su familia: “Te seguís cag… en tres menores de edad. Después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos”. Con estas palabras, la actriz buscó remarcar la contradicción entre el reclamo de privacidad que la angelita hizo en otras ocasiones y lo que ella entiende como una exposición innecesaria.

Ante las acusaciones de la China Suárez, Yanina Latorre recurrió a su cuenta de X para responderle de forma tajante. “ESTA CARADURA…… Otra que expone toda su vida. Muestra, casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no se! Ahhhh pero la culpable soy yo. Me tienen podrida”, escribió la panelista.

Con este mensaje, Yanina Latorre buscó remarcar que, según ella, la China Suárez ya comparte gran parte de su vida privada en sus propias redes sociales. A su vez, insistió en que su intención no fue exponerla públicamente, sino señalar lo que considera una contradicción en la actitud de la actriz, que por un lado muestra detalles de su intimidad y, por el otro, la responsabiliza a ella por revelar información.