More, la modelo rosarina que se prepara para Chile Fashion Week 2026

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Morena Onesto comienza a construir su propio recorrido dentro del mundo de la moda. Nacida en Rosario, Santa Fe, descubrió desde muy chica una fascinación por la ropa, las tendencias y, especialmente, por la posibilidad de expresar su personalidad a través de la imagen. Lo que comenzó como una inquietud infantil se transformó en un proceso de formación que hoy la encuentra participando de desfiles, producciones fotográficas y proyectos que trascienden las pasarelas.

Su interés por el modelaje apareció a los 11 años, cuando insistió con la idea de comenzar a estudiar. Con el acompañamiento de su familia, inició su formación en distintas escuelas, donde comenzó a conocer las exigencias y particularidades de la profesión.

A los 12 años llegó su primera gran experiencia sobre una pasarela en Punta del Este, Uruguay. Aquella oportunidad marcó el comienzo de un recorrido que continuó con desfiles en Buenos Aires, producciones de moda y nuevos espacios de aprendizaje.

El 2026 se convirtió en un año especialmente significativo para la joven modelo. En agosto participó de Estilo San Francisco, en Córdoba, organizado por DF Productora, un encuentro que le permitió ampliar sus vínculos dentro de la industria.

A partir de ese contacto comenzaron a surgir nuevas oportunidades profesionales, entre ellas su participación en el programa Imagen de Moda, emitido por Canal 9 de Buenos Aires, donde grabó un segmento en el que presentó dos propuestas de looks.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de este año llegó en su propia ciudad. More participó de Arte, Moda y Cultura, realizado en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La experiencia tuvo un significado particular: después de haber desfilado en distintos destinos, pudo hacerlo frente a su propia comunidad, en un espacio profundamente vinculado con la identidad rosarina.

Pero aquella jornada también le permitió descubrir una faceta que hasta entonces no había explorado de la misma manera. Además de desfilar, se animó a tomar el micrófono para entrevistar a modelos, misses y otras figuras vinculadas al evento.

Con espontaneidad, curiosidad y sentido del humor, encontró una nueva forma de expresarse frente a las cámaras. Una experiencia que despertó su interés por la conducción, las entrevistas y la creación de contenido.

La agenda de More continuará durante diciembre con dos compromisos importantes para su formación y proyección dentro de la moda.

Los días 5 y 6 de diciembre participará de Estilo Calchaquí y del 10 al 13 de diciembre, tiene previsto formar parte de Chile Fashion Week 2026, una experiencia que le permitirá continuar ampliando su recorrido internacional.

Además, existen conversaciones para que durante la próxima temporada de verano pueda regresar a Punta del Este y sumar nuevas experiencias vinculadas con la moda.

Aunque las pasarelas ocupan un lugar importante en su vida, More no limita sus intereses al universo de la moda. El canto, el baile, la batería y la actuación también forman parte de sus actividades, apasionada por el rock nacional e internacional, encuentra en la música otra manera de desarrollar su creatividad y explorar distintas formas de expresión.

Esa multiplicidad de intereses también se refleja en su personalidad. La posibilidad de conducir entrevistas, improvisar frente a una cámara o experimentar con el humor demuestra que su curiosidad va mucho más allá de las producciones fotográficas y los desfiles.

A sus 14 años, More transita una etapa de descubrimientos, aprendizajes y nuevas oportunidades. Su historia todavía está comenzando y, lejos de sentir la necesidad de definir un único camino, encuentra en cada experiencia una oportunidad para seguir creciendo.