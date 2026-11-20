Hay una frase que se volvió casi un mandato de época: “Si no te hace bien, soltá”. Y claro que hay vínculos de los que necesitamos irnos. Lugares donde permanecer significa lastimarnos, tolerar lo intolerable o abandonarnos a nosotras mismas.
Pero entre soportarlo todo y marcharnos ante cualquier incomodidad, hay un espacio del que hablamos bastante menos: APRENDER A CONSTRUIR.
Nos enseñaron a detectar red flags, a poner límites, a no conformarnos, a elegirnos. Y fue necesario, sí. Porque durante demasiado tiempo confundimos amor con sacrificio y permanencia con aguante.
El problema aparece cuando convertimos esas herramientas en una forma de relacionarnos donde el otro queda permanentemente a prueba ¿Me da lo que necesito? ¿Me responde como espero? ¿Me hace sentir segura? ¿Está a la altura de lo que merezco? Preguntas válidas, pero incompletas. Porque un vínculo también nos enfrenta a otra pregunta, bastante más incómoda: ¿Qué estoy aportando yo a la construcción de este vínculo?.
Amar no significa aceptar cualquier cosa. Pero tampoco significa encontrar a alguien que jamás nos frustre. Un vínculo real tiene diferencias, conversaciones incómodas, malentendidos, pedidos que todavía estamos aprendiendo a expresar y necesidades que el otro no siempre adivina. Tiene límites, sí. Pero también reparación, responsabilidad afectiva, reciprocidad y capacidad de revisar lo propio.
Quizás el verdadero autocuidado no consiste solamente en aprender a decir “esto no lo quiero”, sino también en poder preguntarnos “¿qué estoy dispuesta a construir?”.
Tal vez el desafío de esta época sea recuperar la paciencia sin volver a romantizar el sufrimiento. Entender que escuchar no es ceder siempre, que pedir perdón no nos vuelve débiles y que una diferencia no necesariamente anuncia el final. La pregunta decisiva es si existe, de ambos lados, voluntad de cuidar lo que se comparte. Porque hay una enorme diferencia entre quedarse por miedo a perder al otro y elegir quedarse porque ambos están haciendo algo para encontrarse.
No todo vínculo difícil merece ser sostenido, pero tampoco todo vínculo valioso es fácil. Hay amores que no “fluyen” mágicamente. Hay amores que se conversan, se reparan, se aprenden y, sobre todo, se construyen.
Lic. Kristhel Klosko - Psicóloga
IG: @kris.psico