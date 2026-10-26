¿Lo que buscás alcanzar se parece a la vida que querés vivir?

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Luciana, ¿cómo comenzó tu recorrido profesional?

Mi carrera se desarrolló durante más de veinte años en áreas de Capital Humano de empresas multinacionales. Como contadora pública, me formé en el lado más técnico de la gestión: administración de personal, nómina y compensaciones. El contacto con el liderazgo, los equipos y el desarrollo de las personas despertaba un interés cada vez mayor.

Eso me llevó a cursar un MBA en Administración de Empresas con especialización en Recursos Humanos y, posteriormente, a formarme en coaching ontológico y vocacional, Terapia Transgeneracional® e investigación genealógica.

¿Cómo nació Meliora Stella®?

Al profundizar en el desarrollo humano, empecé a preguntarme por qué, entre tantas conceptualizaciones para crecer y alcanzar objetivos, muchas personas seguían sin encontrar bienestar o sentido en lo que hacían.

Mi búsqueda se orientó hacia el ser y el origen: quiénes somos, qué historia nos atraviesa y cuánto de lo que perseguimos responde a deseos propios o a expectativas heredadas. De esa integración nació Meliora Stella®.

¿A quiénes acompañás y cómo trabajás?

Acompaño a profesionales, empresarios y emprendedores que sienten que algo en su vida ya no les cierra, aunque todavía no sepan qué necesitan cambiar.

Mis programas Volver a Vos®, Reinventarte® y Migrar con Propósito® parten del reconocimiento de la identidad: exploramos la historia, las raíces, los recursos y los deseos de cada persona. Desde ahí, definimos objetivos y construimos un plan de acción con pasos concretos, prioridades y seguimiento de su implementación. Ese recorrido puede orientarse a un cambio profesional, un proyecto propio o una migración.

¿Qué distingue tu propuesta?

Integro el conocimiento del mundo empresarial con el coaching y una mirada psicogenealógica. Comprendo las exigencias de sostener responsabilidades y la necesidad de encontrar un espacio para preguntarse qué quiere uno mismo.

Exploramos la historia familiar para reconocer influencias, mandatos y fortalezas, y ampliar las posibilidades de elección en el presente.

¿Cuándo es un buen momento para consultar?

Cuando la pregunta “¿quiero seguir así?” empieza a repetirse. No hace falta llegar con un objetivo definido: el primer paso puede ser comprender qué te está pasando, reconocerte y descubrir qué querés para esta etapa.

Meliora Stella®: “No te llevo lejos. Te acerco a vos”.

Luciana María de Luján Sánchez

Fundadora de Meliora Stella®

Identidad, Desarrollo Profesional y Migración con Propósito

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