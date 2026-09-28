Pelokitos acelera su expansión con nuevas franquicias en Argentina y Estados Unidos

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¿Qué cambios están impulsando actualmente?

Estamos evolucionando la experiencia completa. Las pantallas, que en su momento fueron parte de la innovación, hoy dejan de ser protagonistas para dar lugar al juego, la creatividad y el aprendizaje, a través de juguetes especialmente seleccionados y productos propios que estimulan la conexión y los momentos compartidos entre chicos y adultos.

¿Qué diferencia al modelo Pelokitos?

Más de 27 años atendiendo familias nos dieron un conocimiento difícil de replicar. No ofrecemos solamente un corte, sino un entorno especialmente pensado para que chicos y adultos se sientan cómodos, cuidados y quieran volver.

¿Cómo incorporan la sustentabilidad?

A través de acciones concretas. Junto a MOT Argentina recuperamos el cabello cortado para darle una nueva utilidad e incorporamos el cuidado del planeta como parte del aprendizaje y la experiencia de los chicos.

¿Dónde están las oportunidades de crecimiento?

En Argentina estamos desarrollando nuevas franquicias, con Buenos Aires y Córdoba como próximos focos de expansión. Internacionalmente, Pelokitos está presente en Uruguay y lleva siete años en Estados Unidos, donde también existen oportunidades para invertir y desarrollar el modelo. Buscamos socios que entiendan que Pelokitos es mucho más que una peluquería.







Contacto:

www.pelokitos.com

https://www.instagram.com/pelokitos.ar/

https://www.facebook.com/pelokitos.ar