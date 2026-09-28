El ambiente como tercer educador

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En la filosofía Reggio Emilia, se habla mucho del ambiente como tercer educador, pero ¿Qué significa?, ¿cuál es la mirada de Jardilín?

Desde la mirada de Reggio Emilia, el ambiente no es simplemente el lugar donde suceden los aprendizajes, sino que también forma parte de ellos. Cada espacio en Jardilín puede invitar a explorar, encontrarse, crear, elegir o hacerse nuevas preguntas. Por eso, detrás de cómo se dispone una sala, de los materiales que ofrecemos o de aquello que dejamos al alcance, hay siempre una intención. Pensar el ambiente como educador es reconocer que los espacios también transmiten una manera de mirar y acompañar a las infancias.

¿Cómo se construye un ambiente que invite a aprender?

Más que pensar qué tiene que tener un ambiente, nos preguntamos qué posibilidades queremos que ofrezca. Buscamos espacios que despierten curiosidad, que permitan elegir, explorar, encontrarse con otros y también tener momentos de mayor intimidad. La luz, la naturaleza, los materiales, el orden y la estética son importantes, pero no como decoración. Cada elemento tiene un sentido y una intención pedagógica. A veces, ofrecer menos y disponerlo de manera cuidada abre muchas más posibilidades para que los niños y niñas puedan crear, investigar y transformar.

¿Qué lugar tienen los niños y las niñas en la transformación de esos espacios?

Un lugar fundamental. El ambiente nunca debería estar completamente terminado porque se va construyendo también con quienes lo habitan. Observamos dónde se detienen, qué los convoca, qué preguntas aparecen, cómo utilizan los materiales y qué nuevas relaciones encuentran entre ellos. Muchas veces son esas pequeñas pistas las que nos llevan a modificar una propuesta o transformar un espacio. Nos interesa que puedan dejar sus huellas, porque cuando un ambiente se habita de verdad cambia, se mueve y empieza a contar algo de la historia de ese grupo.

¿Cuál es el rol de los docentes cuando el ambiente también educa?Que el ambiente sea un educador no significa que las docentes tengan un lugar menor. Por el contrario, detrás de cada espacio hay mucha observación, escucha y reflexión docente. Nuestro trabajo está en seleccionar materiales, pensar cómo presentarlos, observar qué sucede y volver a intervenir a partir de eso. No siempre acompañar significa mostrar qué hacer. Muchas veces implica saber esperar, sostener una pregunta o sumar algo que permita que una investigación continúe. Es confiar en las posibilidades de los niños y niñas sin anticiparnos permanentemente a sus descubrimientos.

¿Qué expresa un jardín a través de sus espacios?

Creo que los espacios hablan de la infancia en la que creemos. Si pensamos en niños y niñas capaces, curiosos y protagonistas de sus aprendizajes, el ambiente que les ofrecemos tiene que ser coherente con esa mirada. En Jardilín buscamos espacios para ser habitados, no solamente para ser mirados. Lugares que puedan transformarse, que permitan elegir, encontrarse, crear y dejar huellas. Porque cada decisión que tomamos sobre un ambiente también transmite algo y, para nosotros, lo más importante es que transmita confianza en las enormes posibilidades de la infancia.

Jardilín

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