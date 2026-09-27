Así es el baño sustentable de Momo, el hijo de Julián Weich, que él mismo creó: cañas de bambú, pisos con piedras y techo de paja

Tras el casamiento de Julián Weich, Jerónimo “Momo” Weich regresó a Córdoba para continuar con sus iniciativas vinculadas a la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente. Con una mirada cada vez más enfocada en la construcción consciente, el joven de 31 años sigue desarrollando propuestas que combinan su espíritu emprendedor con su pasión por la naturaleza. En este contexto, acondicionó su hogar para recibir a su equipo y sorprendió al mostrar uno de los espacios que creó junto a su novia, Ailu: un particular baño que refleja su original manera de entender la arquitectura sustentable.

El baño sustentable de Momo, el hijo de Julián Weich, que creó él mismo

Este último fin de semana de septiembre, Momo, el hijo de Julián Weich, compartió en su cuenta de Instagram cómo quedó el baño que confeccionó él mismo para recibir a sus invitados en Córdoba, donde llevarán adelante una convivencia comunitaria. A través de sus historias de 24 horas, el experto en cuidado del medioambiente mostró en detalle uno de los espacios más destacados de su vivienda: una ducha cien por ciento ecológica, realizada con materiales naturales. “Estamos trabajando muy duro para mantener las instalaciones lo mejor posible”, aseguró antes de mostrar cada uno de los detalles de su particular creación.

Momo Weich y su novia Ailu | Instagram

En las imágenes compartidas se puede observar una estructura rectangular realizada con perfiles de madera maciza que funcionan como base. Tres de sus laterales están cerrados con cañas de bambú, cuidadosamente ubicadas y sujetadas para formar una especie de pared que, además de aportar un estilo rústico, permite preservar la intimidad de quienes utilicen el espacio.

En la parte superior se encuentra el sistema de conexión de agua, compuesto por delgados caños de plástico que desembocan en el techo y permiten generar el tradicional efecto de lluvia. A uno de los costados, sumó un pequeño estante de madera destinado a colocar el jabón y los productos para la higiene corporal y el cabello.

El techo combina perfiles de madera con una capa de plástico negro distribuida a lo largo de toda la superficie y, por encima, frondosas ramas de paja que funcionan como cobertura. De esta manera, el diseño no solo mantiene la estética natural del espacio, sino que también ofrece reparo y privacidad, en línea con la propuesta de confort sustentable que caracteriza la obra.

La ducha que creó Momo Weich en su casa de Córdoba | Instagram

Momo Weich apostó por pisos de piedras y ducha compartida

Uno de los atractivos de la ducha de Momo, el hijo de Julián Weich, es el piso de piedras, un detalle que refuerza la estética natural del espacio. Las piedras, dispuestas de manera uniforme sobre el suelo, permiten que el agua se filtre entre los pequeños espacios que quedan entre ellas y favorecen el drenaje, evitando que se acumule en la superficie. Además, el contacto con los pies aporta una experiencia diferente y conecta el diseño con un entorno más rústico y natural.

La ducha gemela de Momo Weich | Instagram

Cabe destacar que la misma fue pensada para ser utilizada de manera compartida. Para aprovechar mejor el espacio, Momo construyó dos duchas idénticas, ubicadas una junto a la otra, que permiten que dos personas puedan bañarse al mismo tiempo sin perder la privacidad. Como cierre, incorporó una cortina en cada uno de los sectores, que funciona como puerta y completa el diseño de estos particulares refugios. “La duchita del Caribe”, exclamó Momo, orgulloso de su creación. Y, si de satisfacciones se trata, el propio Julián Weich reposteó este video en sus redes mostrando la hazaña de su heredero.

De esta manera, Momo Weich continúa plasmando en cada rincón de su hogar su compromiso con una forma de vida sustentable, combinando materiales naturales, soluciones prácticas y una mirada creativa que convierte sus propias construcciones en espacios funcionales, originales y en armonía con el entorno. Con cada nuevo proyecto, el hijo de Julián Weich reafirma su interés por encontrar alternativas que respeten el medioambiente sin dejar de lado el confort, mientras transforma sus ideas en propuestas concretas que también reflejan su particular estilo de vida.