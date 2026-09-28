Ser Puente, de Ornela Lazzarini: un libro nacido de la guía del mundo espiritual

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Hay libros que se escriben desde el conocimiento y otros que nacen desde la experiencia. Ser Puente pertenece a una categoría aún más profunda: es un libro canalizado. Cada uno de sus capítulos fue recibido como una guía, un mensaje y una enseñanza proveniente del plano espiritual. No fue un proceso de creación convencional, sino un camino de escucha, confianza y entrega a una información que llegaba con claridad y pedía ser compartida.

Desde hace años acompaño a personas en procesos de sanación y conexión espiritual. En ese recorrido comprendí que existe una pregunta que se repite, aunque adopte distintas formas: “¿Estoy solo?”. Esa inquietud fue también el punto de partida de este libro. La respuesta que recibí una y otra vez, a través de las canalizaciones, fue siempre la misma: no estamos solos. Nunca lo estuvimos.

Ser Puente busca acercar al lector a esa gran red invisible que sostiene nuestra existencia. Una red compuesta por guías espirituales, seres queridos que continúan acompañándonos, maestros, arcángeles y una conciencia amorosa que permanentemente nos orienta, aun cuando no logramos percibirla. Comprender esa presencia transforma la manera en que vivimos los desafíos, las pérdidas, los cambios y también los momentos de mayor plenitud.

Cada capítulo desarrolla una enseñanza diferente recibida durante este proceso de canalización. El lector encontrará reflexiones sobre nuestra esencia, el propósito de vida, la comunicación espiritual, las señales, la expansión del alma y el rol de quienes elegimos ser puentes entre ambos planos. Estas enseñanzas se complementan con relatos personales y testimonios que muestran cómo esta conexión puede manifestarse en la vida cotidiana de maneras profundamente transformadoras.

El propósito de este libro no es convencer ni imponer una creencia. Su verdadera intención es acompañar. Tender una mano a quien atraviesa el dolor, la incertidumbre o la sensación de abandono. Recordarle que siempre existe una presencia amorosa sosteniendo cada paso y que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, nunca caminamos en soledad.

Mi mayor deseo es que quien abra estas páginas pueda recuperar la confianza en la inmensidad del plano espiritual y permitirse mirar la vida con nuevos ojos. Que descubra que la realidad no termina donde alcanza nuestra mirada y que somos parte de algo mucho más grande de lo que imaginamos.

Porque Ser Puente nace para recordar una verdad sencilla y, al mismo tiempo, inmensa: somos mucho más de lo que vemos, y estamos sostenidos por una red de amor que nos acompaña desde el primer hasta el último instante de nuestra existencia.

Lazzarini Ornela - Medium & Canalizadora

Creadora del Oráculo “Espejo del Alma”

Escritora de “Ser Puente”

http://www.taplink.cc/lazzarini.ornela

Instagram : @lazzarini.ornela

Spotify /YouTube : “Espejo del Alma”