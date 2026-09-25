ProteAr: la startup argentina que busca simplificar el consumo de proteína

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La historia de ProteAr comenzó a partir de una pregunta: por qué consumir proteína seguía siendo complicado. Sus fundadores se conocieron mientras estudiaban Ingeniería en el ITBA y, además de su formación, compartían un fuerte interés por el fitness y la salud.



Ambos venían del mundo corporativo, uno del sector farmacéutico y otro del ecommerce, pero tenían el objetivo de construir un proyecto propio. Al observar que en otros mercados el formato ready to drink ya estaba instalado, identificaron una oportunidad para desarrollar una propuesta de este tipo en Argentina.

Inspirados por marcas internacionales y sin experiencia previa en la industria alimenticia, comenzaron a trabajar en la idea. Un año después, el proyecto ya se había convertido en el centro de su actividad.

Una propuesta pensada para simplificar el día a día

La identidad de ProteAr parte de una premisa: facilitar el acceso a proteína de calidad en medio de rutinas atravesadas por el trabajo, el estudio, la familia y el entrenamiento. Cada botella aporta 20 gramos de proteína, 80 calorías, cero grasas, carbohidratos y azúcares, además de electrolitos y vitaminas B3, B6 y B12.



A la vez, la marca busca construir una comunidad asociada a la actividad física, la disciplina y la superación personal. Su lema, “Esforzate entrenando”, sintetiza esa filosofía y acompaña una comunicación en la que sus fundadores muestran tanto los logros como los errores y aprendizajes del proceso.

ProteAr lleva apenas tres meses en el mercado y la respuesta inicial superó sus proyecciones. El crecimiento fue orgánico y el desafío pasó rápidamente de vender a producir más y mejor.

El próximo objetivo: ampliar la presencia en Argentina

Actualmente, ProteAr está presente en más de ocho provincias y alrededor de 80 puntos de venta. La compañía trabaja junto a laboratorios y plantas con el objetivo de llevar la producción a Argentina y desarrollar una nueva versión de su producto.

De cara a los próximos pasos, el proyecto apunta a llegar a todo el país, impulsar el deporte y continuar desarrollando productos que simplifiquen el consumo de proteína. Con pocos meses de recorrido comercial, ProteAr busca consolidar una comunidad alrededor de una forma práctica de incorporar proteína a la rutina diaria.

Melina Di Leo y Ramiro Urtubey

Celular: 1134064020

Instagram: @prote_ar

Mail: [email protected]