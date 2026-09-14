40 años escuchando el futuro: Auritone, la empresa que cambió la historia de la tecnología auditiva

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Hablar de más de 40 años en el mundo de la salud auditiva es hablar también de una enorme transformación tecnológica. Auritone atravesó esa evolución acompañando a generaciones de personas que buscaban algo esencial: escuchar mejor y recuperar calidad de vida.

Durante estas cuatro décadas cambiaron los audífonos, los materiales, los diseños y la manera de procesar el sonido. Los dispositivos se volvieron más pequeños, discretos, precisos y personalizables. Pero para Auritone hubo algo que nunca cambió: detrás de cada necesidad auditiva hay una persona con una historia, una rutina y una forma particular de relacionarse con los demás.

Esa mirada explica uno de los pilares de la empresa: combinar tecnología auditiva, experiencia profesional y acompañamiento personalizado.

Auritone cuenta con laboratorio electrónico audioprotésico propio y trabaja con marcas internacionales como Audina y Coselgi, incorporando diferentes alternativas tecnológicas para responder a distintas necesidades de audición.

La trayectoria también se construye después de elegir un audífono. La adaptación, los ajustes y el seguimiento profesional forman parte de un proceso que requiere tiempo, escucha y confianza.

Hoy, cuando la tecnología permite soluciones auditivas cada vez más avanzadas, la experiencia sigue teniendo un valor fundamental: saber cuál puede ser la indicada para cada persona.

Después de más de cuatro décadas, Auritone continúa mirando hacia adelante con la misma convicción: la tecnología puede cambiar, pero escuchar a la persona siempre es el primer paso.

¿Querés conocer Auritone y descubrir cómo podemos acompañarte para escuchar mejor? Consultanos. Estamos para escucharte.

Auritone

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