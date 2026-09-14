40 años escuchando el futuro: Auritone, la empresa que cambió la historia de la tecnología auditiva

Hablar de más de 40 años en el mundo de la salud auditiva es hablar también de una enorme transformación tecnológica. Auritone atravesó esa evolución acompañando a generaciones de personas que buscaban algo esencial: escuchar mejor y recuperar calidad de vida.
Durante estas cuatro décadas cambiaron los audífonos, los materiales, los diseños y la manera de procesar el sonido. Los dispositivos se volvieron más pequeños, discretos, precisos y personalizables. Pero para Auritone hubo algo que nunca cambió: detrás de cada necesidad auditiva hay una persona con una historia, una rutina y una forma particular de relacionarse con los demás.
Esa mirada explica uno de los pilares de la empresa: combinar tecnología auditiva, experiencia profesional y acompañamiento personalizado.
Auritone cuenta con laboratorio electrónico audioprotésico propio y trabaja con marcas internacionales como Audina y Coselgi, incorporando diferentes alternativas tecnológicas para responder a distintas necesidades de audición.
La trayectoria también se construye después de elegir un audífono. La adaptación, los ajustes y el seguimiento profesional forman parte de un proceso que requiere tiempo, escucha y confianza.
Hoy, cuando la tecnología permite soluciones auditivas cada vez más avanzadas, la experiencia sigue teniendo un valor fundamental: saber cuál puede ser la indicada para cada persona.
Después de más de cuatro décadas, Auritone continúa mirando hacia adelante con la misma convicción: la tecnología puede cambiar, pero escuchar a la persona siempre es el primer paso.
¿Querés conocer Auritone y descubrir cómo podemos acompañarte para escuchar mejor? Consultanos. Estamos para escucharte.
Auritone
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