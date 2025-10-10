El príncipe Harry le pide a Carlos III que se disculpe con Meghan Markle

El príncipe Harry regresó al Reino Unido en medio de un clima de alta expectativa. Su visita trajo consigo una serie de exigencias que han causado sorpresa en el entorno de la Casa Real británica.

Entre ellas, la más llamativa es la petición de que Carlos III ofrezca una disculpa pública a Meghan Markle por los comentarios y actitudes que, según el duque, su esposa habría recibido durante su tiempo como miembro activo de la monarquía.

Carlos III, Príncipe Harry

El príncipe Harry quiere que Carlos III se disculpe con Meghan Markle

Fuentes cercanas al palacio aseguran que Harry considera indispensable este gesto como primer paso hacia una posible reconciliación. El pedido se produce mientras el rey continúa con su recuperación y busca mantener la calma institucional tras meses de rumores y tensiones internas.

Además, el duque habría solicitado que Meghan recupere el tratamiento de “Su Alteza Real”, título que perdió junto a Harry cuando ambos renunciaron a sus deberes reales en 2020. El pedido incluye también un estricto control sobre la prensa durante cualquier encuentro familiar, con la intención de evitar filtraciones o imágenes no autorizadas. Estas condiciones habrían generado incomodidad en sectores cercanos al rey y al príncipe William, quien prefiere mantener distancia del conflicto.

Príncipe Harry, Meghan Markle y los reyes de Inglaterra

Para Carlos III, la situación representa un desafío delicado. Aceptar las condiciones podría interpretarse como una concesión excesiva, mientras que rechazarlas consolidaría la distancia con su hijo menor. El posible encuentro entre ambos coincidiría con el aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II, un contexto que aumenta la atención mediática y la presión sobre el monarca.

Mientras tanto, Meghan Markle permanece en Montecito, California, alejada de los preparativos y de la cobertura de los medios británicos. El príncipe Harry, por su parte, se encuentra en Londres con motivo de la entrega de los premios WellChild y planea reunirse con su padre en los próximos días.

La reunión, si finalmente se concreta, será observada con atención por la prensa internacional. El diálogo entre Carlos III y el príncipe Harry podría definir el rumbo de la relación familiar.

F.A