Refrezze, una innovadora tecnología para el tratamiento de la celulitis

CREDITO CARAS

Dr. Adam, ¿Qué es Refrezze?

Refrezze es la última e innovadora tecnología que logra tratar en forma simultánea la celulitis, la flacidez y el modelado corporal con resultados excelentes en tiempo récord.

Es un tratamiento no invasivo que combina drenaje linfático, crioterapia y radiofrecuencia multi y monopolar en un mismo aplicador.

El drenaje permite tratar el edema que genera la celulitis, mientras que la Crioterapia y la Radiofrecuencia estimulan la generación de nueva piel, atacando la fibrosis y los micronódulos de grasa acumulados para obtener una excelente definición del contorno corporal.

¿En cuánto tiempo se pueden apreciar los resultados?

Desde la primera sesión, debido a que el edema, al ser agua, se elimina en forma inmediata con el sistema de drenaje.

Para llegar al objetivo deseado, se necesita un promedio de cuatro sesiones de veinte minutos, una vez por semana.

¿El tratamiento es doloroso?

No, es absolutamente indoloro.

Al ser un sistema de modelado con drenaje, es muy placentero. El modelado de los tejidos logra levantar los glúteos, piernas livianas y una piel turgente.

¿Requiere tiempo de recuperación?

En absoluto. Al ser un tratamiento no quirúrgico, el paciente puede continuar su rutina inmediatamente después de la sesión.

¿Qué ventajas tiene respecto a otros tratamientos?

Al ser un tratamiento que incluye varias tecnologías al mismo tiempo, se obtienen resultados rápidamente, en sesiones que son cortas y placenteras, pudiendo lograr un modelado de piernas y glúteos sin celulitis. A su vez, es importante destacar que tiene la certificación de ANMAT y de la Comunidad Europea, entre otras.

¿Se puede combinar con otros tratamientos para maximizar el resultado?

Sí, claro; cuando el paciente tiene un mayor grado de Adiposidad Localizada utilizamos la Tecnología de HImFU, un Ultrasonido Multifocal de Alta Intensidad que genera una desnaturalización de la célula de grasa, reduciendo hasta 4 cm por sesión en la zona tratada. Tiene grandes ventajas: no duele, el paciente solo siente un leve calor; y al ser un tratamiento no quirúrgico, no requiere reposo.

También combinamos el Refreeze con Mesoterapia Española, un tratamiento con micropunturas muy superficiales en la piel que no generan dolor y que nos permiten administrar principios activos para combatir todos los componentes de la celulitis, como la fibrosis o “pocitos”, edema y acúmulos de grasa.

Con estos 3 tratamientos podemos tratar cualquier tipo de celulitis, necesitando uno solo o combinando entre ellos, dependiendo de cada paciente.

Dr. Emiliano Eduardo Adam (UBA)

M.N: 110.887

Contacto:

WhatsApp: 1133801723

Instagram: dr.emilianoadam

Ubicación: Recoleta (CABA)