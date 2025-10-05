Mauro Icardi publicó una foto al borde de la censura y lo destrozaron: “El padre presente”

Mauro Icardi compartió una publicación en Instagram que generó una ola de comentarios entre sus seguidores. En la imagen, el futbolista aparece de espaldas, envuelto apenas en una toalla y mostrando los tatuajes que cubren toda su espalda. La escena, en blanco y negro, fue tomada en una habitación con detalles elegantes y cortinas cerradas, lo que muchos interpretaron como una instantánea desde un hotel.

La publicación del futbolista incluyó varias postales nocturnas en un ambiente descontracturado, lo que confirmó que se encuentra aprovechando unos días libres antes del próximo compromiso de su equipo, previsto para el 18 de octubre. El delantero subió una segunda imagen: la vista nocturna de la Puerta de Alcalá, en Madrid. Con esa publicación, dejó claro que se encontraba en España, mientras su equipo, el Galatasaray, continúa en plena temporada. Sin embargo, su escapada no cayó bien entre los usuarios.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios le reprocharon haber elegido unos días de descanso justo antes de un tramo importante del campeonato. “En lugar de entrenar, te vas de viaje”, escribió un seguidor. Otro, con tono más crítico, agregó: “Y así empieza el final de Icardi, vean cómo baja el nivel”.

Varios mensajes apuntaron también al costado personal del futbolista. “¿Cuándo vas a ir a Argentina a ver a tus hijas y a tus padres?”, preguntó una usuaria. Otro comentario, más irónico, señalaba: “Como se nota que extraña a sus hijas”, al que alguien respondió: “El padre presente, según la abogada”.

El jugador, que suele alternar entre publicaciones deportivas y fotos más personales, no respondió a las críticas. En sus últimas historias, mantuvo el mismo tono enigmático que acostumbra, con imágenes oscuras y frases breves.

Mientras tanto, en Turquía, los hinchas del Galatasaray esperan que el delantero regrese al país antes del próximo partido, previsto para el 18 de octubre. Con 32 años, Mauro Icardi atraviesa una etapa en la que combina su carrera en Europa con frecuentes viajes personales y apariciones en redes que siempre generan conversación, especialmente cuando están lejos del fútbol y tienen que ver con su vida sentimental.

