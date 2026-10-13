REMOVE: una innovación odontológica que busca transformar el tratamiento de las caries

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La búsqueda de una odontología menos invasiva fue el punto de partida de REMOVE, un removedor químico atraumático de caries desarrollado por Alejandro Qués Varela y el Dr. Fernando Varea. Su propuesta permite remover tejido afectado por caries sin utilizar torno y, en determinados casos, sin necesidad de anestesia, mediante un producto que actúa en apenas 30 segundos.

La idea surgió hace aproximadamente diez años, cuando Qués Varela observó en redes sociales que numerosas personas comentaban publicaciones de productos odontológicos destinados a profesionales, buscando respuestas a sus propias necesidades de atención. Aquella observación permitió identificar una demanda concreta: tratamientos menos traumáticos que favorecieran la conservación de la estructura dental.

Desde entonces, el proyecto se desarrolló bajo una convicción: promover una odontología de mínima invasión y máxima preservación, que priorice la vitalidad de las piezas dentales y mejore la experiencia de los pacientes.

De una primera fórmula a la expansión internacional

En 2018, REMOVE era apenas una idea plasmada en una servilleta y una primera fórmula en desarrollo. Tras años de investigación y trabajo, el producto fue presentado oficialmente en junio de 2024 durante Expodent, en La Rural, uno de los encuentros comerciales más importantes del sector odontológico en Argentina.

El desarrollo cuenta con aprobación de ANMAT y certificación ISO 13485, vinculada con los sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos. Actualmente, sus creadores trabajan en la obtención de nuevas certificaciones para avanzar hacia los mercados de Estados Unidos y Europa.

Su crecimiento ya trascendió las fronteras argentinas, con presencia en América Latina y Medio Oriente. La llegada a Emiratos Árabes Unidos representó un hito especialmente significativo para sus fundadores, quienes continúan participando en eventos y congresos internacionales para impulsar su expansión.

Una odontología enfocada en la preservación dental

Además de ampliar su presencia internacional, REMOVE trabaja en el desarrollo de una plataforma de derivación de pacientes hacia profesionales capacitados en técnicas de mínima intervención, con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos menos invasivos.

En este sentido, los pacientes interesados en encontrar profesionales que trabajen con esta técnica pueden ingresar a www.remove.com.ar y completar el formulario con sus datos, para recibir orientación sobre dónde atenderse.

A futuro, sus creadores aspiran a que REMOVE se convierta en un estándar para la remoción de caries y contribuya a difundir los principios de la odontología mínimamente invasiva.

Con la innovación tecnológica y la preservación dental como ejes centrales, el proyecto continúa creciendo con una meta definida: acercar nuevas alternativas de tratamiento a profesionales y pacientes de diferentes partes del mundo.

Instagram: @remove.argentina