SI QUIERO Studio: vestidos de novia de diseñador que encuentran una segunda oportunidad

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En un sector donde cada vestido suele estar pensado para una única ocasión, SI QUIERO Studio propone extender la vida de los diseños de alta costura. Fundado por Carla Primavera, Creative Lead & Founder, el emprendimiento nació en Uruguay con el objetivo de ofrecer vestidos de novia nuevos y seminuevos premium, combinando exclusividad, sustentabilidad y accesibilidad.

Moda circular y alta costura: una propuesta que sigue creciendo

La marca reúne creaciones de reconocidas diseñadoras uruguayas e internacionales y permite que las novias encuentren un vestido de diseñador sin necesidad de confeccionarlo desde cero. A través de un asesoramiento personalizado y un equipo de modistas, cada diseño puede adaptarse y rediseñarse según las preferencias de quien lo elige.

El modelo también beneficia a quienes desean vender su vestido después del casamiento, ya que les permite recuperar parte de su inversión. Al mismo tiempo, promueve la continuidad de piezas que requieren un importante trabajo artesanal.

Desde sus comienzos, SI QUIERO Studio desarrolló un sistema de cotización que contempla el precio original, el diseñador, la antigüedad y la cantidad de usos de cada vestido. Actualmente, la selección mantiene criterios de calidad premium y no incorpora prendas que hayan sido utilizadas más de dos veces.

Con una propuesta que atrae a novias de distintas regiones de Uruguay, el estudio busca consolidarse como referente de la moda circular premium. Entre sus próximos objetivos se encuentra ampliar la oferta a invitadas, madrinas y amigas de los novios, además de proyectar su crecimiento regional.

La visión de Carla apunta a que elegir un diseño de segunda mano se convierta en una alternativa habitual para ocasiones especiales, demostrando que el valor de un vestido puede trascender su primer uso.

Más información: www.studiosiquiero.com

Instagram: @si.quiero.studio