Vanessa Colantuono: más de 15 años de experiencia en podología y un compromiso con el bienestar de sus pacientes

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Con más de 15 años de trayectoria, Vanessa Colantuono construyó su camino profesional en la podología a partir de una vocación de servicio y el compromiso con el cuidado de las personas. Su formación comenzó en Roma, Italia, donde adquirió conocimientos y experiencias que marcaron su manera de ejercer la profesión. Posteriormente, revalidó su título en Argentina y continuó desarrollando su carrera en la ciudad de Mar del Plata.

Actualmente, divide su actividad entre su consultorio particular y su trabajo como podóloga en la Residencia En Familia del Dr. Cristaldi, donde sostiene una atención basada en la responsabilidad, el respeto y la empatía. Para Colantuono, cada paciente representa una oportunidad de acompañar, escuchar y brindar soluciones adaptadas a sus necesidades.

La importancia de la prevención y el trato humano en la podología

Uno de los principales aspectos que distingue su trabajo es la importancia que le otorga al vínculo con cada paciente. Su enfoque combina conocimientos profesionales con una atención cercana y personalizada, entendiendo que el bienestar también depende de la confianza y la comprensión.

En este sentido, Colantuono destaca la necesidad de generar mayor conciencia sobre la salud de los pies, especialmente porque muchas personas recurren a una consulta cuando las molestias o afecciones ya se encuentran avanzadas. Por eso, considera fundamentales la prevención, los controles periódicos y la educación sobre el cuidado podológico.

Al mismo tiempo, reconoce nuevas oportunidades en la incorporación de herramientas y en el trabajo interdisciplinario con otros profesionales de la salud, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más completa.

Nuevas herramientas y el deseo de formar futuros profesionales

Como parte de su crecimiento profesional, Vanessa Colantuono comenzó a incorporar accesorios ortopédicos provenientes de Italia, elaborados en silicona 100%, diseñados para brindar confort y alivio ante distintas afecciones, como el hallux valgus (juanete), los dedos en garra, las callosidades dorsales y otras alteraciones del pie.

De cara al futuro, uno de sus principales objetivos es continuar perfeccionándose y ampliar las herramientas disponibles para el cuidado de sus pacientes. Además, proyecta compartir sus conocimientos a través de la enseñanza y la capacitación de nuevos profesionales.

Dejar una huella en quienes elijan dedicarse a la podología representa para ella una forma de transmitir la experiencia adquirida durante más de una década y contribuir al crecimiento de una profesión que continúa ejerciendo con la misma pasión de sus comienzos.

Contacto

Instagram: @podologa.vanessacolantuono

WhatsApp: 223 586-3115

Ubicación: Mar del Plata, Buenos Aires.