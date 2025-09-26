STRINA desembarca en Buenos Aires: diseño argentino en el corazón de Palermo

CONTENTCARAS

Strina, reconocida por su propuesta de diseño, calidad y confección propia en cuero legítimo, continúa expandiendo su presencia en el país. A partir de este mes, quienes buscan piezas con estilo y autenticidad podrán encontrarlas también uno de los barrios más icónicos de Buenos Aires.

El nuevo punto de venta está ubicado en Av. Cabildo 157 4A, un espacio colaborativo que reúne a emprendedores y marcas de diseño nacional. Allí, Strina comparte su más reciente colección junto a otros referentes de la moda, reforzando su compromiso con el talento argentino y ofreciendo a los clientes la posibilidad de conocer de cerca sus productos más exclusivos.

En este showroom se podrá acceder a las carteras y zapatos que distinguen a la marca por su calidad, diseño atemporal y versatilidad. Una oportunidad para quienes residen en Buenos Aires o visitan la ciudad de vivir la experiencia Strina en persona.

Native Showroom se encuentra en un punto estratégico de la Ciudad de Buenos Aires rodeado de propuestas de moda, diseño y gastronomía. Abre sus puertas de lunes, miércoles, viernes de 14 a 19 hs y sabados de 12 a 16 hs, los interesados pueden acercarse directamente o coordinar su visita a través de las redes sociales oficiales del showroom.

Con esta incorporación, Strina da un paso más en su expansión y reafirma su esencia: diseño argentino en cuero genuino, con piezas pensadas para acompañar cada momento de la vida de la mujer actual. Palermo se convierte así en el nuevo destino para descubrir y elegir la propuesta exclusiva de la marca.

Descubrí Strina en Native Showroom:

Ubicación: Av. Cabildo 157 4A, Palermo, Bs As

Horarios: Lunes, miércoles y viernes 14 a 19 hs; Sabados de 12 a 16 hs

Instagram: @showroom.native