viernes 26 de septiembre del 2025
STRINA desembarca en Buenos Aires: diseño argentino en el corazón de Palermo

La marca argentina de carteras y calzado en cuero genuino suma un nuevo punto de venta en la Ciudad de Buenos Aires. Desde septiembre, Strina se encuentra disponible en Native Showroom, un espacio que reúne a diseñadores nacionales en pleno corazón de Palermo. Galería de fotosGalería de fotos

STRINA
Strina, reconocida por su propuesta de diseño, calidad y confección propia en cuero legítimo, continúa expandiendo su presencia en el país. A partir de este mes, quienes buscan piezas con estilo y autenticidad podrán encontrarlas también uno de los barrios más icónicos de Buenos Aires.

El nuevo punto de venta está ubicado en Av. Cabildo 157 4A, un espacio colaborativo que reúne a emprendedores y marcas de diseño nacional. Allí, Strina comparte su más reciente colección junto a otros referentes de la moda, reforzando su compromiso con el talento argentino y ofreciendo a los clientes la posibilidad de conocer de cerca sus productos más exclusivos.

En este showroom se podrá acceder a las carteras y zapatos que distinguen a la marca por su calidad, diseño atemporal y versatilidad. Una oportunidad para quienes residen en Buenos Aires o visitan la ciudad de vivir la experiencia Strina en persona.

 

STRINA

 

Native Showroom se encuentra en un punto estratégico de la Ciudad de Buenos Aires rodeado de propuestas de moda, diseño y gastronomía. Abre sus puertas de lunes, miércoles, viernes de 14 a 19 hs y sabados de 12 a 16 hs, los interesados pueden acercarse directamente o coordinar su visita a través de las redes sociales oficiales del showroom.

Con esta incorporación, Strina da un paso más en su expansión y reafirma su esencia: diseño argentino en cuero genuino, con piezas pensadas para acompañar cada momento de la vida de la mujer actual. Palermo se convierte así en el nuevo destino para descubrir y elegir la propuesta exclusiva de la marca.

Descubrí Strina en Native Showroom:

Ubicación: Av. Cabildo 157 4A, Palermo, Bs As

Horarios: Lunes, miércoles y viernes 14 a 19 hs; Sabados de 12 a 16 hs

Instagram: @showroom.native

 

Galería de imágenes
STRINA STRINA STRINA STRINA STRINA STRINA
