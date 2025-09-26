Paloma: la marca que viste la fuerza femenina con magia y distinción

CONTENT LIKE

Con una cápsula que invita a reencontrarse con un lugar propio, íntimo y mítico, Paloma celebra la feminidad mediante prendas confeccionadas íntegramente a mano.

“Inicié esta marca con el objetivo de seguir cumpliendo sueños y no dejar nada pendiente”, asegura Marina. En consecuencia, su propuesta se distingue por el diseño exclusivo y la confección artesanal: piezas únicas elaboradas con géneros 100% algodón, sin moldes ni medidas preestablecidas. Así, cada prenda surge del diálogo con la clienta, quien selecciona un modelo del feed de Instagram, define color y género disponible, y de este modo comienza la magia de Paloma.

Asimismo, en cada detalle se refleja un universo estético propio. Los volados que evocan movimiento, las mangas señoriales y las estructuras que enmarcan la silueta funcionan como hilos conductores de un estilo boho chic que equilibra intuición, carácter y sutileza. Por ello, no resulta sorprendente que su creadora lo defina con convicción: “Paloma es magia, y todo se fue dando de manera natural”.

De esta manera, el diferencial de la firma radica en la artesanía y la personalización. Cada prenda es irrepetible y, más allá de las tendencias, transmite una energía propia y un sello inconfundible.

Mirando hacia adelante, Marina visualiza un horizonte ambicioso: “A mediano plazo pienso en ver esta propuesta en todo el país, para luego extenderla al mundo. Desde niña mi sueño fue llenar de volados y femineidad cada rincón del planeta”, confiesa.

Por lo tanto, la nueva cápsula no solo inaugura temporada, sino que también reafirma un concepto fundamental: la moda como expresión de la fuerza femenina, capaz de erizar el alma y acompañar cada momento de la vida.

Contacto y redes

Instagram: @palomaoficialok

Management: @tcmanagement

Fotografia: Alejandro Bartra PH