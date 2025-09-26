Nueva información de la salud de Thiago Medina: cómo sigue su cuadro

Thiago Medina continúa hospitalizado tras sufrir un grave accidente cuando regresaba a su casa en moto. El impacto contra un vehículo cuando transitaba por la Ruta 7, más precisamente en la intersección de la Avenida San Martín y la Providencia, fue tan fuerte que rápidamente debió ser trasladado a un centro de salud en Moreno, en el que ya fue sometido a dos operaciones y se encuentra con pronóstico reservado.

Nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina

En los últimos días, Daniela Celis y la familia de Thiago Medina informaron que el joven de 22 años cursaba un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica, un dato que alarmó a sus seguidores y generó mayor preocupación. Además, trascendió que habría sido afectado por virus intrahospitalario que agrava su delicada situación pulmonar.

Ante este panorama, la ex participante de Gran Hermano y madre de sus hijas, Laia y Aimé, se mostró aferrada a la Fe y pidió que sigan la cadena de oración para que su expareja pueda salir adelante. Este viernes, en Mujeres Argentinas (eltrece), el periodista Gustavo Méndez contó que el estado de Thiago Medina "es crítico”.

Thiago Medina

Luego, explicó que "si bien dicen que está estable, que no presentó fiebre porque había presentado fiebre, se siguen realizando las curaciones de la cirugía que tuvo” haciendo referencia a la operación para reconstruir la parrilla costal a la que fue sometido el pasado 19 de septiembre.

En este sentido, tanto el panelista como la conductora del ciclo María Belén Ludueña se unieron al pedido de cadena de oración para la pronta recuperación de Thiago Medina, quien sigue luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Sobre lo afectados que se encuentran sus seres queridos, el comunicador mencionó que "su hermana Camila estaba totalmente destruida" y agregó sobre el difícil momento que atraviesan debido a la delicada salud del joven: "La familia está realmente muy, pero muy preocupada”.

Thiago Medina

Asimismo, Gustavo Méndez aseguró: “Lo contaba el doctor Guillermo Capuya que lo tuvieron que poner boca abajo por el daño que tienen sus pulmones. Ahí está la gravedad de su estado de salud”. A esto aseguró que "se sumó un virus intrahospitalario, que eso también agravó su estado".

Daniela Celis, por su parte, escribió en su reciente posteo: "Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los por qué". La joven madre de sus dos hijas se encuentra firme a su lado y está pendiente de todo lo que necesita Thiago. De hecho, frenó su agenda laboral y no asistió a la función de Luzu TV en el Gran Rex para estar con sus pequeñas y pendiente de su ex.

De esta manera, la nueva información de la salud de Thiago Medina revela que su cuadro sigue siendo grave y que sus pulmones enfrentan más complicaciones tras ser afectados por un virus intrahospitalario. Mientras los médicos evalúan cómo seguir, su familia pide que sigan rezando por su recuperación y bienestar.